Expectativas en la construcción por el regreso a la actividad

Viernes 24 de abril de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El anuncio de la decisión de Nación del retorno de la obra privada en siete provincias generó expectativas en el rubro de la construcción tras la aprobación del protocolo en materia de seguridad e higiene y evitar así posibles contagios de coronavirus.

De esta manera, en Misiones se retornará a la actividad en la obra pública luego de un mes de parálisis en los trabajos luego de ser incluidos

Al respecto, José Garay, titular de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca), manifestó su postura tras ser incluidos a nivel país en la habilitación para la obra privada, a la que consideró como clave.

“La vuelta a la actividad responde luego de enviar el protocolo de seguridad, higiene y de distanciamiento social, que primero fue elevado al gobernador y luego a Nación”, dijo. Añadió que la decisión respondió luego de conocerse que los corralones fueron incluidos como actividad esencial, en la segunda fase del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

“Es importantísimo porque con el regreso de la construcción, parte de la economía va a comenzar a movilizarse. Además, muchos de los trabajadores de la construcción manifestaron sus intenciones de volver a trabajar. Esta inclusión, que sólo se dio con algunas provincias, es un empuje fundamental para seguir y, de a poco, reactivar la economía que estuvo parada. Ya cuando se conoció la decisión ayer (por el miércoles), muchos de los empresarios de la actividad comenzaron a alistar el reinicio de muchas de las obras que desde el inicio del confinamiento estuvieron parados”, aseguró.

Por otra parte, subrayó que con esta decisión, la totalidad de la cadena productiva de la construcción retomará la actividad. Es que desde el inicio de la cuarentena, la obra pública fue definida como un rubro esencial y, semanas más tarde, se sumó la apertura de los corralones para la venta de materiales para la obra pública como para así también para la compra de particulares.

En cuanto al panorama a futuro, Garay se mostró expectante. “Hay muchos interrogantes sobre cómo se seguirá la situación y cómo será la salida de la cuarentena” expresó.

Al mismo tiempo, añadió que “hay una clara necesidad de reactivar la economía. Ya desde el principio planteamos que fue clave la decisión de volver a abrir los corralones, con el debido protocolo y con el horario reducido. De a poco, se está apuntando a volver a la normalidad. Es una decisión correcta porque permitirá la diversificación de los ingresos y somos una buena generación de recursos en la economía, no sólo para el gobierno provincial sino del país. Somos conscientes de la difícil situación en materia sanitaria, lo comprendemos. Pero de a poco se está saliendo de esta situación”, comentó Garay.

Por último, concluyó: “La obra privada no funciona si no hay obra pública. El privado no invierte si el Estado no lo realiza, por lo que esto será clave en la reactivación total”.