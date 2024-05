Iguazú: en 2023, el 70% de las mujeres gestantes optó por tener un acompañante al momento del parto | El Territorio

Este año las actividades fueron declaradas de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante. Hoy se realizó una jornada provincial interdisciplinaria

viernes 17 de mayo de 2024 | 17:50hs.

Foto: Norma Devechi

En el marco de la semana del parto respetado se llevó a cabo en Puerto Iguazú una Jornada Provincial Interdisciplinaria, con la presencia de médicos, promotores de salud, enfermeras y otros actores que mantienen contacto con la gestante. El objetivo de estas capacitaciones es mejorar cada vez más el servicio que se brinda en el hospital local a beneficios de las madres. En la capacitación revelaron que durante el 2023 el 70 por ciento de las parturientas optó por tener un acompañante en el momento del parto.

Los derechos de los padres y los recién nacidos en el momento del nacimiento son tan importantes que merecieron el respaldo de una Ley Nacional, la 25.929. Esto significa que rige en todos los lugares del país. Es por ello que todos los años en Iguazú se realizan diferentes actividades a fin de sostener una capacitación continua. Este año las actividades fueron declaradas de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante.

En el marco de la jornada los oradores presentaron los avances en la materia y expusieron ante el público presente las acciones que se implementan en el hospital a fin de garantizar el cumplimiento de la ley que vela por la elección de un parto normal, que respete los tiempos, erradicar la discriminación, el respeto a la intimidad. La posibilidad de contar con una persona que acompañe a la gestante durante el trabajo de parto, el parto y el posparto entre otros puntos que hacen que la mujer pueda sentirse segura al momento del alumbramiento y las horas después.

Al respecto, el médico ginecólogo Mario Acuña explicó que todos los años en el marco de la semana del parto respetado realizan actividades de capacitación. “Puntualmente se habla sobre la madre que esta a punto de dar a luz, la familia como participante del proceso y respeto a la madre. Y sobre el servicio que se brinda buscando dar la mayor seguridad posible en el hospital”, indicó.

Acuña recordó que la ley vigente tiene 20 años, la última reglamentación tiene 9 años y realizó un balance del avance de la aplicación de la ley “Antes era muy institucionalizado, donde no participaba la familia, donde la mujer no tenia acompañante, los familiares no podían ingresar a la sala de partos, hoy esta abierta la posibilidad para que la mujer se sienta mas contenida” y agregó “Se han aplicado muchos cambios, la última estadística del año 2023 indica que 70 por ciento de los nacimientos participio un familiar a elección de la parturienta”

Cabe destacar que, en Iguazú, cuentan con un sector exclusivo para atención de las mujeres de los pueblos originarios, esta modalidad logro estrechar los lazos con la comunidad e incluso cuentan con una red que se ha afianzado con el tiempo, donde desde las comunidades comunican al personal del hospital que hay una mujer embarazada para poder avanzar con el prenatal, ya sea durante las atenciones en las comunidades que se realizan una vez por semana o en el predio del hospital, explicó Acuña.

Acuña remarcó que la implementación de este servicio ha fortalecido la atención médica de las mujeres embarazadas de las comunidades y fue aceptada por las comunidades.