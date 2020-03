España: se acelera el contagio y ya hay más de 4.300 muertos

Viernes 27 de marzo de 2020

Los contagios por coronavirus siguen subiendo en España de forma acelerada, con más de 8.000 nuevos casos en un solo día, lo que elevó hoy el total de infectados a más de 57.000, mientras se produjeron 718 nuevas muertes, superando así la barrera de las 4.300 víctimas fatales.

La cifra de nuevos contagiados es la más alta desde que comenzó la pandemia y, en cambio, el número de fallecidos supone un descenso respecto al día anterior, cuando se registraron 738.

Asimismo, 7.015 personas ya se curaron, el 12,5 por ciento del total, destacó el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la videoconferencia diaria.

El incremento de los contagios fue de 18% respecto a la jornada previa, mientras la cifra de víctimas fatales supone un aumento del 19%.

En este escenario crítico, el Parlamento español validó el decreto gubernamental para extender hasta el 11 de abril el estado de alarma que mantiene a la población bajo un confinamiento casi total desde el 14 de marzo último.

Otro problema que se presentó ayer tiene que ver con los testeos rápidos de Covid-19 que se empezaron a realizar hace poco. Las autoridades anunciaron recientemente la adquisición de 5 millones de estos test en China. El escándalo se desató cuando la prensa local informó que los primeros lotes no funcionaban. Además, la embajada de China en España afirmó que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que el gobierno habría comprado estos testeos rápidos, aún no consiguió la licencia oficial.



En Italia, el coronavirus no cesa

La crisis sanitaria por la expansión del coronavirus en Italia no cesa. En la jornada de ayer, se reportaron 712 muertes, una cifra levemente menor a la del día anterior. Sin embargo, se registraron más contagios, algo que realmente preocupa a las autoridades. Desde el primer brote en el país, ya hay más de 80.500 infectados y más de 8.000 decesos. Hasta el momento, la región más afectada es la de Lombardía.