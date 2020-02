De 18 a 24 años, la edad en que más alcohol se consume

Domingo 16 de febrero de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

El alcohol como sustancia legal que sirve de apertura a otras drogas es una de las principales preocupaciones. Fácil de conseguir, no muy costosa y aceptada socialmente, suele ser el primer contacto con un estupefaciente que mal usado puede ser nocivo para la salud.

Si bien genera grandes gastos al sistema sanitario nacional, el propio Ministerio de Salud de la Nación reconoce que los datos sobre consumo de alcohol son pocos.

En diálogo con El Territorio, Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, explicó que “uno de cada dos misioneros por lo menos alguna vez en su vida tomó alcohol, eso nos marca que el alcohol pica en punta como lo más consumido”.

Y reveló que “el grupo que más ingiere alcohol en Misiones es la franja etaria de 18 a 24 años. Hay un tema preocupante también en los menores de edad en lo que hace al consumo de alcohol o a la iniciación (...) nos encontramos con situaciones preocupantes en menores de edad o adolescentes y es evidente que el problema pasa por la familia o el contexto en el que ellos se desenvuelven. Porque no podemos fijarnos únicamente en la sustancia o que efecto les produce sino también tenemos que mirar a la persona, porque si es un niño o un adolescente el impacto es peor, porque no está desarrollado plenamente desde lo orgánico y lo psíquico”



La familia

Por otra parte detalló algunas de las acciones que tiene previsto encarar desde el ministerio que conduce. “El primer contexto inmediato que tenemos es con la familia, yo estoy convencido que parte de ahí el trabajo. Por eso hemos decidido como política de estado provincial, y es a lo que nos vamos a abocar, al trabajo con el adolescente en lo inmediato y a largo plazo con la niñez desde la sala de niños en la escuela, eso pretendemos lanzarlo con el reinicio de las clases”, explicó.

En ese sentido ejemplificó con acciones que se realizaron en los Hogares de Día, donde estuvo al frente hasta el año pasado. “Quedó demostrado que cuando al niño o al adolescente le ofrecés algo distinto, lo mantenés ocupado con actividades que mejoran su calidad de vida y lo acompañás en armar un proyecto, ellos automáticamente van dejando o ni siquiera buscan aquello que les genera daño. A eso técnicamente se lo conoce como prevención inespecífica”, añadió.



Reforzar

En otro punto amplió en que también son necesarios factores de protección. “Tenemos que reforzar la tarea en período de vacaciones, porque al no estar la escuela, que es la segunda red de sostén después de la familia, es necesario reforzar las actividades para contenerlos. Y no es casualidad que todos los hechos que se dieron recientemente pasaron en época de vacaciones. Es decir, lo que pasó en Villa Gesell, en Apóstoles o acá en Posadas pasó ahora en periodo de vacaciones, así que evidentemente nuestros jóvenes no tienen actividades armadas, convocantes en vacaciones y tenemos que pensar seriamente en esto”, dijo.

Consultado sobre el rol del adulto en este tipo de situaciones, destacó: “La familia es la primera red social donde hay que fortalecer al niño o al adolescente que empieza con su rebeldía. Lastimosamente ofertas hay de todo tipo, en todo lugar y en todas las clases sociales. Lo que tenemos que trabajar es en que el adolescente no consuma, no demande sustancias. En su momento siendo el titular del Hogar de Día tuve que denunciar a dealers que vendían droga a menores y a farmacéuticos que vendían psicotrópicos. Cada uno desde el lugar donde está tiene responsabilidades que asumir”.

Adelantó que trabajarán en un Observatorio Provincial de Drogas para mapear la provincia y saber qué se consume por zona y cómo se mueve la droga, esto lo abordarán en conjunto con fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de Misiones. “Por lo pronto sabemos que Iguazú es uno de los lugares preocupantes por el valor agregado de la pedra; zonas que limitan con el río Paraná es donde más se visualiza marihuana y por el lado del Uruguay hay otras sustancias. Estos datos los vamos a procesar pero primeramente queremos conocer datos precisos y en base a eso desarrollar las políticas públicas”, contó.