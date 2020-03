Confirman el primer caso de coronavirus en Misiones

Sábado 28 de marzo de 2020 | 06:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Un posadeño, de 71 años, que estuvo en zona de riesgo y se encuentra internado en el Hospital Escuela Ramón Madariaga se convirtió en el primer caso de coronavirus en Misiones. Así lo confirmó ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad, primero en su cuenta de Twitter, en tanto que después atendió la consulta de El Territorio sobre la evolución del paciente.

“No tiene fiebre ni necesita oxígeno, su estado general es bueno, está cumpliendo con lo que se llama tratamiento empírico inicial”, señaló el primer mandatario provincial y agregó que el paso a seguir es el análisis de PCR que debería arrojar negativo para contar con la certeza de que ya no contagia.

El 3 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina, semanas más tarde, puntualmente el 23 de marzo, el Ministerio de Salud de Nación reportó el primer infectado por transmisión comunitaria.

Hasta ayer, Misiones no registraba pacientes afectados por la pandemia, sin embargo las autoridades sanitarias locales esperaban y esperan el estallido de la enfermedad. La provincia incrementó la capacidad de camas en hospitales de menor complejidad, reforzó las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y abrió la convocatoria para sumar más médicos y enfermeros. Además, aserraderos de Misiones siguen abiertos debido a que Nación les solicitó la fabricación de camas para reforzar hospitales.

“Se cumplió con todos los pasos normativos establecidos por protocolo. El paciente ingresó al país el 15 de marzo e informó que provenía de zona de riesgo, automáticamente se puso en aislamiento (en su domicilio)”, contó Herrera Ahuad. No obstante, días atrás debió ser internado porque presentó un cuadro de fiebre.

Teniendo en cuenta que el paciente en cuestión volvía de un viaje a España junto a su esposa, la duda reside en si la mujer es considerada también como un caso sospechoso, a la cual el gobernador respondió: “Existen tres categorías de pacientes: aislado, sospechoso y confirmado; en el caso de la paciente, está en aislamiento porque no tiene síntomas”.

“Cumplió con el aislamiento, hemos corroborado el lugar donde vive con las cámaras de seguridad de la zona, no vimos ningún desplazamiento desde que la pareja notificó su arribo; fueron tan cautelosos que cumplieron con el aislamiento en habitaciones separadas”, detalló e insistió en esta idea: “Puede haber un margen de error, pero en las cámaras no figura que en algún momento se haya movido de su domicilio, hasta donde nosotros investigamos sabemos que no se movió”.

“Lo que resta ahora es hacerle en unos días un estudio de PCR, que debe arrojar negativo para tener constancia de que no contagia”, sostuvo el gobernador.

Ante la consulta de si el alta médica depende del resultado de ese estudio, Herrera Ahuad señaló: “No, el alta es una consideración del médico, si está en condiciones de dejar la internación”.

A juzgar por la evolución del paciente, podría recibir el alta médica en el transcurso del fin de semana.

Cabe resaltar que el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) fue validado para realizar los tests rápidos de Covid-19. No obstante son estudios de presunción, las muestras seguirán siendo remitidas al Instituto Malbrán o bien a la provincia de Chaco, en el marco del proceso de federalización de laboratorios.



Confirmación, vía Twitter

“Informo recepción de resultado de muestra enviada al laboratorio de referencia nacional Malbrán de paciente de 71 años, domicilio en la ciudad de Posadas, con antecedentes de viaje a zona de circulación viral sospechoso, que resulta positiva para Covid-19”, indicó el gobernador en un primer tuit.

Y agregó: “El paciente actualmente se encuentra bajo esquema terapéutico establecido. Se cumplen las pautas de control estricto a contactos y aislamiento obligatorio. Pedimos a la comunidad continuar con las medidas de aislamiento domiciliario”.

Explicó además que “se considera caso importado por la procedencia. Es importante remarcar que el paciente cumplió con las pautas de aislamiento obligatorio y con todo el protocolo de paciente sospechoso”.