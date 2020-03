Frigoríficos proyectan que los precios de la carne bajarán

Menos asado y menos compras

Un dato que marca el efecto de la cuarentena en los hogares es la menor venta de asado en las carnicerías. Y en los últimos días también el consumo general se muestra muy bajo. Así lo consideró Abel Motte, propietario de la carnicería Nuestra Carne SRL. “La semana pasada hemos notado que muchos compradores llevaron varios kilos, lo asociamos al temor de no salir y tratar de que la compra le dure toda la cuarentena”, explicó el empresario local, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva. Por otro lado, apuntó que “se notó la menor compra de asado porque están prohibidas las reuniones familiares o de amigos. También esta semana hubo una caída importante en la cantidad de consumo, tal vez un 50% menos. Es por la repercusión económica, hay mucha gente que no está trabajando por la cuarentena y la falta de dinero se siente”, se explicó. En tanto desde Defensa del Consumidor acotaron que la carne vacuna no tiene precios máximos y por ello es difícil imponerle controles.