Bolsonaro comparó la cuarentena con la economía de Venezuela

Lunes 11 de mayo de 2020

Breves internacionales

En Colombia crean camas de cartón que se convierten en ataúdes

A causa del colapso del sistema sanitario por la crisis de la pandemia del coronavirus, una empresa de Bogotá, Colombia, desarrolló camas para hospitales que se pueden convertir en ataúdes. Están fabricadas con cartón y son 100 por ciento biodegradables. Además, tienen el tamaño de una camilla, pero pesan y cuestan mucho menos.





Rusia superó ayer la barrera de los 200.000 casos de coronavirus, duplicó en sólo diez días la cantidad de contagios y contabiliza desde el inicio de la pandemia al menos 1.915 muertos, informaron las autoridades sanitarias rusas. En las últimas 24 horas se detectaron otros 11.012 casos de coronavirus, con lo que la cifra de contagios superó los 200.000 contagios.





El primer ministro británico, Boris Johnson, autorizó el regreso al trabajo de las personas que no puedan hacerlo desde su casa y salidas “ilimitadas” a hacer deporte y tomar sol, en un discurso televisado que presentó como “un primer esbozo de hoja de ruta” para salir del confinamiento impuesto el 23 de marzo. Previo al anuncio de Johnson, se informaron 269 muertes que se sumaron en las últimas 24 horas en Reino Unido y la cifra ascendió a 31.855, el mayor número en Europa.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó ayer las medidas de aislamiento social adoptadas por los estados del país para frenar el avance del coronavirus con la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.Bolsonaro, contrario a las cuarentenas, publicó un video en sus redes sociales de una fiscalización de agentes de la policía en un colectivo en el estado de Maranhao, en el nordeste y el primer estado del país en decretar el confinamiento total de la población.En la grabación, un policía entra al vehículo, lleno de gente pese al lockdown (cierre de emergencia) y afirma que quienes no tengan un permiso oficial para salir durante el confinamiento absoluto deberán bajarse y regresar a casa.“Así el pueblo está siendo tratado y gobernado por el PC do B/MA (Partido Comunista de Brasil) y situaciones similares en otros estados”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.“El jefe de familia debe quedarse en casa teniendo hambre con su familia. Millones ya sienten cómo es vivir en Venezuela”, completó el presidente ultraderechista, mientras Brasil pasó el sábado la barrera de las 10.000 muertes por la pandemia.El gobierno de Bolsonaro es uno de los más críticos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y reconoce como presidente legítimo e interino de ese país al líder de oposición designado por el parlamento, Juan Guaidó, desde inicios del año pasado.Bolsonaro no se refirió públicamente a los 10.000 fallecimientos por coronavirus, pero ayer por la madrugada compartió en sus redes un video institucional titulado “La verdad: Covid-19”, que comienza con la afirmación de que “parte de la prensa insiste en dar la espalda a los hechos, a Brasil y a los brasileños”.En el audiovisual se muestra un compilado de titulares sobre la gestión y postura de Bolsonaro desde el inicio de la crisis sanitaria y, enseguida, algunas de las acciones adoptadas por el gobierno federal para combatir la propagación de la enfermedad, así como declaraciones del propio presidente y algunos de sus ministros.Brasil ya es el sexto país del mundo con más muertes, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Francia. Además, en las últimas 24 horas el número de fallecidos nuevamente superó los 100 y los contagios fueron más de 1.600.La acelerada expansión de la pandemia hizo que los gobernadores y alcaldes del país adoptaran estrictas medidas de restricción, que son duramente criticadas por Bolsonaro, quien defiende la vuelta a “la normalidad” y de la actividad económica.Sin ir más lejos, el sábado, cuando el país sobrepasó también los 155.000 casos, Bolsonaro tenía previsto un asado con invitados, que fue cancelado tras las críticas recibidas y que el mandatario sustituyó por un paseo en moto acuática.