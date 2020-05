Comercios reabren hoy en 45 comunas y se extiende la feria administrativa

Lunes 11 de mayo de 2020

Con información de corresponsalías Montecarlo y Puerto Iguazú

Definen hoy la apertura de locales en Iguazú En Iguazú aún no definieron los rubros que volverán a la actividad, que aguardan por la aprobación de los protocolos sanitarios con el objetivo de garantizar la reapertura de los locales. Según consignaron, las medidas de higiene y seguridad fueron elevadas al intendente local el sábado por la mañana luego de una reunión con Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Iguazú.

En diálogo con El Territorio, Barreto explicó que la reunión fue productiva pero que todavía no se definieron los rubros que volverán a funcionar. Afirmó que está previsto que hoy, en horas de la mañana, se realice el anuncio en conferencia de prensa y se fijará el día en que los comercios volverán al ruedo.

Tal como informó este matutino ayer, Iguazú vive tiempos de incertidumbre, sobre todo, porque el 90 por ciento de los empleos y comercios dependen exclusivamente del turismo.



Desinfección en las prendas y capacitaciones en Oberá

La fase 4 del aislamiento social preventivo y obligatorio entra en vigencia hoy y, con ella, la habilitación para la apertura de comercios en 45 municipios de la provincia. De esta manera, locales ligados a los rubros de indumentaria, librería, decoración y regalería, venta de motos, venta de artículos de piscina, comercialización de artículos deportivos, de electrónica, heladerías y casas de cambio, vuelven al ruedo ajustándose a los protocolos que exige la coyuntura, que apunta a frenar el avance del coronavirus en la provincia. El regreso será luego de elevar los protocolos a la Provincia, ajustados a las medidas de prevención ante la pandemia del Covid-19. La decisión de apertura pasó por los intendentes.De manera progresiva, comercios de Posadas comenzaron ayer con la puesta a punto de los locales, luego de más de 50 días sin actividad. Es que muchos de los rubros no fueron exceptuados dentro de la fase de aislamiento estricto que empezó el 20 de marzo en el país.En este sentido, el trabajo en los comercios volverán hoy en Posadas, Oberá, Eldorado, Garupá, Azara, Jardín América, Loreto, Campo Grande, Campo Viera, El Alcázar, General López, San Javier, Cerro Corá, Concepción de la Sierra, General Urquiza, Capioví, Colonia Victoria, Panambí, Colonia Delicia, Alba Posse, Mojón Grande, Leandro N. Alem, Profundidad, San Vicente, Campo Ramón, Apóstoles, San José, Wanda, Tres Capones, Almafuerte, Ruiz de Montoya, Hipólito Irigoyen, Cerro Azul, Santo Pipó, Dos Arroyos, Bonpland, Dos de Mayo, Bernardo de Irigoyen, Garuhapé, Puerto Piray, Puerto Rico, 25 de Mayo, Alberdi, Puerto Leoni, Puerto Esperanza.En tanto, en Puerto Iguazú se aguarda hoy por la aprobación del Ejecutivo municipal para volver a atender (ver Definen hoy...)En tanto, ayer, a través del Boletín Oficial de la Provincia, el gobernador Oscar Herrera Ahuad declaró asueto administrativo en la administración central, entes autárquicos y organismos descentralizados desde hoy y hasta el viernes 22, en consonancia con la prórroga del confinamiento en el país.La Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) elevó semanas atrás protocolos de rubros para volver a operar, con atención presencial. Según indicó Sergio Bresiski, titular de la entidad, “volveremos al ruedo luego de 50 días con las puertas cerradas, aunque no será en su totalidad de los comercios, sino que el 80 por ciento del sector funcionará mañana (por hoy), lo que excluye a rubros como el gastronómico, hotelero y de bares”.En este sentido, especificó que será necesario que el cliente que acuda a los comercios cuente con el salvoconducto pertinente para justificar la circulación. “Es clave que la persona que vaya al centro tenga consigo el permiso”, advirtió. Al mismo tiempo, recordó que el aislamiento continúa por lo que insistió en los cuidados en materia de higiene y de distanciamiento social.Además, refirió sobre las expectativas por el regreso: “Arrancaremos con muchas ganas y con muchas novedades. Se apelará a la responsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar contagios”.En el municipio, en total, unos 24 rubros retomarán las actividades y su horario de atención será de corrido, de 9 a 17.30.Por otra parte, en otras localidades de la tierra colorada también volverá la actividad comercial. En Oberá, trece rubros abrirán sus puertas hoy, de 7.30 a 17. La concurrencia a los locales será según la terminación de DNI (par o impar). Tienda de ropas, florerías, decoración, librerías, mercerías, peluquerías, venta de artículos deportivos, venta de muebles, de productos para piscinas, joyerías, electrónica y lencerías trabajarán.En tanto, en Montecarlo, el 80 por ciento de los sectores retomará labores. Sin embargo, lo harán de 8 a 12 y de 16 a 19, según consigna el protocolo que fue elevado y aprobado por el municipio.En Jardín América, once rubros abrirán sus puertas y lo harán de 8 a 16.En todos los casos, se limitará el ingreso de personas para evitar aglomeraciones. Además, será obligatorio el uso de barbijo y, en la entrada, se deberá de proveer de alcohol en gel y desinfectar el lugar una vez que el cliente abandone el lugar.Los comercios de Oberá se encuentran trabajando fuertemente para volver al ruedo, bajo las medidas sanitarias adecuadas al confinamiento. La Municipalidad decidió elaborar medidas puntuales, que fueron elevadas a la Provincia para su aprobación.“Estamos esperando el protocolo que debemos seguir, por el que se van a regir para controlarnos, por eso pedimos además que nos capaciten, para que podamos aprender al pie de la letra lo que tenemos que hacer para que sea un trabajo conjunto entre municipio y comerciantes”, apuntó Adriana Kosnicki, propietaria de la tienda de ropas Oh my God.En diálogo con El Territorio, explicó que en el local “ya teníamos elaborados protocolos para cuidar a nuestros clientes, incluso antes de la pandemia, con la desinfección de las prendas, para que quien se venga a probar ropas no corra riesgo de, por ejemplo, una infección de la piel”.Adriana utilizó las redes sociales para compartir un video en el que muestra la forma en que desinfecta las prendas del local con una plancha de vapor.“Hace años utilizamos esta plancha para sanitizar las prendas, matando virus y bacterias, si alguien se prueba una prenda, automáticamente se sanitiza después”, indicó.Al mismo tiempo, aseveró: “Hay mucha desinformación, la gente al principio pensaba que los comerciantes no tomábamos en cuenta estas cosas y por eso hice el video, para mostrar que realmente cuidamos a nuestros clientes, son todo para nosotros, porque son los que nos permiten llevar el pan a nuestras familias”.“Sin embargo, necesitamos que las autoridades nos capaciten, nos entreguen el protocolo que va a regir, que controlen que todos cumplan y que los clientes también se cuiden no entrando a locales que no cumplen. Es la única manera, cuidándonos entre todos”, concluyó.