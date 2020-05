Tres misioneras buscan revolucionar el diagnóstico

Lunes 11 de mayo de 2020

Por Eugenia Rossanointerior@elterritorio.com.ar

Natalia Zaburli, Adriana Rinflerch y Daiana Ibáñez son misioneras y se encuentran trabajando contrarreloj para alcanzar un diagnóstico rápido y altamente sensible en el diagnóstico del Covid-19.Junto a otros catorce científicos argentinos, en su mayoría del Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y Técnicas (Conicet), y dos estadounidenses, se encuentran en San Francisco, Estados Unidos. Lo hacen en el marco de un proyecto de la startup CASPR Biotech, una empresa de base biotecnológica creada bajo normativa del Conicet, que busca utilizar la tecnología CRISPR para crear un kit diagnóstico portátil.La accesibilidad a los insumos es el motor que permite avanzar en el diseño del kit. Además, los responsables del proyecto explican que, al ser elaborado en laboratorios de ese país, se facilitará el acceso al circuito de evaluaciones de la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos, y, posteriormente, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina.“El trabajo busca revolucionar el diagnóstico molecular y llevarlo a miles de personas, utiliza la tecnología CRISPR, que en la naturaleza es el sistema de defensa de bacterias y arqueas contra infecciones virales”, comienza explicando Natalia. Desde su descubrimiento se utilizó mucho para la edición genética, y en este caso lo utilizan para el diagnóstico molecular, diseñando una guía específica para que la enzima encuentre una secuencia determinada de nucleótidos. “Con la crisis mundial de Covid-19 abocamos nuestra tecnología para la detección del coronavirus. Teniendo la gran ventaja de que nuestra técnica es muy rápida, en sólo 60 minutos se obtiene el resultado, es específica para nuestro target de ARN viral y es muy sensible, por lo que permitiría detectar el virus antes de que el paciente presente síntomas graves, pudiendo permitir un aislamiento temprano y evitar así que alguien asintomático contagie a un gran número de personas”, agregó.Con esta misión viajaron a San Francisco, donde fueron recibidas por representantes de la firma IndieBio, con todo su laboratorio a disposición. La principal razón del viaje fue la facilidad para obtener reactivos y equipamiento. “Acá en Estados Unidos, puedo encargar un reactivo y al otro día me lo entregan en la puerta del laboratorio. Es así como avanzamos a grandes pasos y nos permite explorar ideas. Trabajamos de lunes a sábados, unas diez a doce horas por día, a veces un poco más”, detalla. Natalia es biotecnóloga recibida en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Cuando se recibió, se mudó a Buenos Aires, trabajó como project specialist en una Clinical Research Organization y cuando vio la búsqueda de CASPR en Linkedin no dudó en postularse como lab manager. “Además de las tareas logísticas y administrativas, pude poner las manos en la masa y ayudar al equipo en el laboratorio, así que estoy súper feliz. Ayudé a traer a todo el equipo acá a San Francisco, somos 16 argentinos, en su mayoría investigadores del Conicet, genetistas, biotecnólogos, bioingenieros y dos chicas estadounidenses”.Por su parte, Adriana es investigadora en el Instituto de Biología Subtropical, viajó a fines de abril a San Francisco: “Voy a estar trabajando en el laboratorio durante un mes. Mi tarea específicamente tiene que ver con la amplificación de la muestra. Estamos buscando optimizar una técnica de diagnóstico molecular para que todo el proceso se dé en condiciones similares”.Otra integrante del equipo es Daiana Ibáñez, becaria doctoral del IBS, quien viajó a Estados Unidos en marzo, también con una autorización especial. Desde allí, trabaja de manera coordinada con su director Federico Pereyra-Bonnet. Tanto Rinflerch como Ibáñez pertenecen al Grupo de Investigación en Genética Aplicada (GIGA) del Nodo Posadas del IBS y establecieron vínculos con los científicos que participan de CASPR Biotech en 2019, cuando realizaron ensayos para kits de diagnóstico rápido de dengue en la ciudad de Posadas.“Aunque ahora todos los esfuerzos están orientados a optimizar este sistema para Covid-19, las técnicas que estamos mejorando y el conocimiento que estamos generando, nos van a servir para otros virus, incluso para enfermedades genéticas y hasta para ciertos tipos de cáncer”, adelantó la investigadora, quien trabaja en la creación de una plataforma de ensayos in vitro para implementación de medicina de precisión en cáncer de piel. “Hay proyectos de otros países que están utilizando CRISPR para diagnóstico, pero este será el primero de producción argentina. Si obtenemos los resultados que esperamos, se va a poder ofrecer un sistema más accesible, rápido y de menor costo, en un formato similar al de los test de embarazo que se comercializan masivamente”, concluyó. La tecnología CRISPR es un desarrollo relativamente reciente que en los últimos años revolucionó el campo la biotecnología.