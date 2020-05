Con esfuerzo y dedicación se convirtió en maestra de su nieto

Lunes 11 de mayo de 2020

Miguelina Núñez (56) vive en el barrio Avanti, de Eldorado. Tiene a su cargo a su nieto Brian Alejandro Leiva (9), quien hasta hace un tiempo asistía normalmente a cuarto grado de la Escuela 692, del barrio 20 de Junio, y hoy es alumno de su abuela.“Me cuesta un montón, porque salí hace muchos años de la secundaria. Hay cosas en las que puedo ayudar a Brian, en otras no. Le mando mensajes a la maestra constantemente para que me explique y poder ayudarlo con la tarea”, comenzó relatando la abuela.Y agregó: “Mi nieto tuvo dos días de clases antes de que se inicie la cuarentena y repasaron cosas de tercero. Ahora nos mandan la tarea por el celular en un grupo de WhatsApp de padres”.Mientras ayudaba a su nieto, confesó que los problemas matemáticos representan la mayor dificultad, además de lengua, “porque no es lo mismo tener un pizarrón, escribir y borrar, entonces opté por hacer copias, que él repase de esa manera la parte de ortografía”.Miguelina pone todo de sí para que su nieto reciba la mejor educación posible hasta que pueda volver al colegio. “No tengo libros de donde sacar los ejemplos, entonces le dicto algún texto que sepa bien las reglas ortográficas y así vamos practicando”, comentó.Con cierta timidez, expresó: “No es muy agradable para mi nieto que yo le esté enseñando, claro, no soy su maestra, él está solo, se aburre, o me dice ‘abuela, eso no es así’. A veces cansa, hay que decirlo”.Finalmente, reflexionó: “Yo tengo un solo niño, pero en el grupo hay mamás que tienen tres o más hijos, un solo celular para todos, encima son de distintos grados. Se les complica un montón, es complicada esta situación. Yo soy grande, la educación cambió, pero hago todo lo posible para que no se atrase”.