Enseña a su hijo en el almacén mientras trabaja

Lunes 11 de mayo de 2020

La enseñanza en casa tiene un plus si se tiene en cuenta que aquellos que están exceptuados del aislamiento social obligatorio deben salir a trabajar, pero sin perder de vista la educación de sus hijos.Luana Yrala es el caso. Debe repartir su tiempo entre atender a los clientes en su minimercado de Puerto Iguazú y el aprendizaje a distancia de su hijo Antonio Ezequiel, quien cursa el tercer grado en la Escuela 200 San Ignacio de Loyola.“Recibimos la tarea en cuadernillos y también por mensajes de WhatsApp, trabajamos de vez en cuando con la plataforma, es complicado porque yo debo atender el negocio y enseñar. Cuando llega alguien atiendo y después volvemos a la tarea”, comentó Luana a El Territorio.Además explicó que no tiene la posibilidad de pagar una niñera, es por ello que su hijo está en el negocio constantemente. “Es difícil de manejar porque no es lo mismo que hacer la tarea, hay que explicarle de cero para empezar y los ánimos del Ezequiel no son los mejores siempre y no tengo la posibilidad de sentarme con él y dejar todo”, manifestó.A pesar de las dificultades, Luana destacó la capacidad de su hijo para aprender y la voluntad que tiene, aunque confesó que espera que las clases presenciales se pueden reanudar pronto.