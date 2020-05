Lunes 11 de mayo de 2020

La realidad es que no en todas las casas hay acceso a internet con wifi, por eso muchas madres y padres deben comprar paquetes de datos móviles para no quedarse fuera del nuevo sistema educativo y recibir las tareas por WhatsApp, lo cual resulta muy costoso y dura poco tiempo.Raquel Enríquez es una de ellas, tiene una niña en primer grado y dos hijos en la secundaria. “Al principio estaba todo bien, pero a medida que fueron pasando las semanas y ya a dos meses de la cuarentena, el agotamiento tanto de las madres como de los chicos es tal que resulta todo muy difícil”, afirmó.Su hija menor sólo pudo asistir un día a la escuela este año, “estaba con toda la ilusión de la escuela más grande, de una etapa nueva para ella, muy entusiasmada con su guardapolvo blanco, su mochilita ya más completa con otra clase de útiles escolares y había quedado muy entusiasmada con la ‘mae’ que le tocó”.Pero toda esa ilusión se terminó con la llegada de la cuarentena. “Se le vino el mundo abajo, uno trata de explicarles como puede, tratamos de ayudarlos como podemos, pero hay días que se complica en todos los aspectos, las madres no tenemos una preparación pedagógica para ayudar como corresponde a los chicos”, se lamentó Raquel.Si bien destacó el esfuerzo de los docentes, recalcó la necesidad de las clases presenciales. “Los chicos sufren bastante y nosotras, las madres, tratamos de ayudarlos lo más que podemos dentro de nuestras posibilidades”, dijo y aseguró que se mantiene dividida entre ayudarlos en las tareas, levantarles el ánimo y a su vez “peleando con la economía”.Belén Ríos es otra madre que está atravesando por esta situación. Tiene una niña que este año había comenzado la salita de cuatro, en su caso en un colegio privado. Con total sinceridad, sostuvo que en estos momentos su mayor preocupación son los gastos en materiales -que se sumaron a la lista inicial-, además de la cuota escolar que debe seguir pagando.“Este es un momento en que debemos comprendernos entre todos y no dificultar al otro. Para todos es algo nuevo y cuesta, a algunos más que a otros. Nuestros chicos necesitan formarse y en eso estoy de acuerdo, que a pesar de todo lo que genera la cuarentena se les dé esa posibilidad, pero hay que contemplar y corregir algunas cosas”.En tanto, Rocío Spiccia, madre de tres niños de distintas etapas de la escolaridad, reconoció que muchas veces la situación se sale de control: “No soy maestra, trato de hacer lo que puedo, a veces no encontramos nada abierto como para comprar los materiales necesarios, como me pasó ayer que no conseguía para hacer unas láminas”.Sin embargo, reconoció que las docentes “siempre están dispuestas a explicarnos todo”. “En mi caso, como tengo tres hijos, ponerlos en la mesa para que realicen las tareas es un caos, entonces opté por hacer con cada uno por separado, porque si hacemos todos juntos terminamos pasados de nervios y sin hacer nada, hay que encontrarle la vuelta”, cerró.