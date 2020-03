Segundo muerto en Paraguay es comunitario; en Brasil, 34

Martes 24 de marzo de 2020

En el día en el que el presidente de Paraguay, Mario Abdo, anunció un paquete de medidas para contener el avance del Covid-19, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que un hombre de 61 años es el segundo fallecido por la enfermedad, tras el primer muerto registrado hace apenas tres días.El segundo fallecido no había viajado al exterior, por lo cual se trata del primer caso de contagio comunitario confirmado. Ya son 27 los casos confirmados de coronavirus en el vecino país.La situación de aumento de cinco casos se da luego de una víspera en la que no se registró aumento de positivos de la enfermedad, informó el diario ABC Color. Los nuevos casos confirmados ayer son importados, específicamente cuatro provenientes de Francia y uno de Brasil.Ayer, el titular de Salud Pública y Bienestar Social se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de Gobierno, pero se retiró sin realizar declaraciones. No obstante, a través de las redes sociales expresó sus condolencias e instó a redoblar esfuerzos para evitar más contagios.Mientras tanto, la cifra de muertos en Brasil por el coronavirus ascendió 34% en un día, desde 25 hasta 34, con 1.891 casos, según el Ministerio de Salud. De los nueve muertos de ayer, ocho fallecieron en el estado de San Pablo y el restante en el de Río de Janeiro.En la suma total, 30 fallecieron en San Pablo y otras cuatro en Río de Janeiro. El ministerio informó que hay casos en todos los estados de Brasil y que la transmisión desde hace dos semanas es comunitaria, es decir, que no se puede seguir el rastro a la contaminación.En San Pablo, el estado más poblado del país con 44 millones de personas, hay 745 casos mientras que en Río de Janeiro se registraron 233, seguidos por Ceará, Brasilia y Minas Gerais.Hoy entrará en vigor en el estado de San Pablo la cuarentena no obligatoria para la población pero con el cierre casi total del comercio y la atención al público.