El gobierno anunció un ingreso familiar de emergencia de $10.000

Martes 24 de marzo de 2020

En cifras $10.000 Es lo que cobrarán en abril los monotributistas, trabajadores autónomos y aquellos del sector informal.

Requisitos y detalles Ingreso para trabajadores independientes en situación de informalidad, o monotributistas clase A y B.

Cubre a personas de entre 18 y 65 años

En principio, consistirá de un pago único de 10 mil pesos que se abonará en abril.

Podría repetirse si las circunstancias lo ameritan.

Beneficia a 3,6 millones de hogares en argentina.

No es para jubilados o pensionados.

Los beneficiarios deben ser argentinos nativos, naturalizado, o residente legal con más de dos años.

No poseer otro ingreso. No puede ser jubilado o pensionado.

No debe tener un patrimonio importante.

No debe tener rentas financieras.

Es compatible con la AUH porque apuntan a cosas distintas.

Se espera que la aplicación para inscribirse esté habilitada durante los primeros días de abril.

Empleados del sector de salud podrían recibir bono de $30.000

Aerolíneas dispuso 15 nuevos vuelos especiales

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, anunciaron la puesta en marcha de un “ingreso familiar de emergencia” debido a la cuarentena por el coronavirus. Será un pago de 10.000 pesos en abril.Lo podrán recibir los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que no perciban otro ingreso como un sueldo, una pensión o una jubilación. El beneficio también alcanza a empleadas domésticas.Guzmán explicó que el objetivo es “que el Estado nacional llegue a familias que todavía no están protegidas por otras prestaciones” y aseguró que beneficiará a alrededor de 3.600.000 hogares.“Es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad”, precisó el ministro de Economía. Moroni aclaró que quienes cobren Asignación Universal por Hijo sí podrán recibir el pago.Los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de Anses, donde deben colocar su cuenta bancaria -si es que tiene- y declarar que no posee otro ingreso (no alcanzará a jubilados, ni pensionados, ni quienes tengan otras percepciones, ni renta financiera).“El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse en diez o quince días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales”, remarcó Moroni.La semana pasada, el gobierno había anunciado un paquete enfocado en pymes que incluyó seguro de desempleo, salarios privados a cargo del Estado, precios máximos y nuevo Procrear entre otras acciones.El gobierno analiza otorgar un bono de 30.000 pesos a todos los trabajadores de la salud del sector público y privado para estimular la presencia de médicos, técnicos y enfermeros en las clínicas, hospitales y centros de diagnóstico mientras dure la pandemia del coronavirus​.El beneficio, que se pagaría con dinero del Tesoro Nacional -a pesar de que el sostenimiento de los establecimientos de salud pública está a cargo de las provincias- se abonaría en tres cuotas de 10.000 pesos y alcanzaría a unos 750.000 trabajadores de todo el país.Por eso, si se confirma y se otorga a todos los trabajadores del sector -que incluye no sólo a los médicos, técnicos y enfermeros sino también, por ejemplo, al personal administrativo de las clínicas privadas y hospitales públicos- la medida tendrá un costo fiscal de 22.500 millones de pesos.Aunque todavía no se conocen más precisiones sobre este pago extraordinario, que comenzaría a percibirse a partir de abril, estaría sujeto al presentismo de los empleados en hospitales y clínicas de los sectores público y privado.La decisión tiene el impulso del ministro de Salud, Ginés González García, que considera que la cantidad de personal médico por habitante es el eslabón más débil que tiene la Argentina para combatir la pandemia.Esa carencia se agravó en los últimos días, cuando desde el Ministerio detectaron ausencias de médicos y personal de la salud en niveles muy superiores a los habituales incluso en hospitales que, por su especialidad, no estarán afectados a controlar la pandemia.El bono llegaría a médicos, enfermeros, administrativos y todo trabajador que se desempeñe en el área de salud.Forma parte del paquete de nuevas medidas que analiza el gobierno por la pandemia del coronavirus.El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, dijo ayer que hasta el momento regresaron al país 10.000 turistas argentinos que estaban en el exterior a través de los vuelos especiales.La línea aérea de bandera sumó 15 nuevos vuelos especiales y ya son 32 las operaciones de este tipo previstas para el regreso de argentinos que se encuentran varados en el exterior, según informaron ayer fuentes de la compañía.En ese marco, fueron confirmadas dos nuevas operaciones especiales para los días 26 y 27 de marzo a la ciudad de Miami, con lo cual totalizan nueve los vuelos previstos desde la ciudad estadounidense, en tanto que, desde Madrid, partirá un nuevo vuelo especial el 26 de marzo, siendo esta la quinta frecuencia que la compañía ha programado al aeropuerto de Barajas.Por su parte, se encuentran en gestión y sujeta a la autorización de las autoridades peruanas, cinco nuevas frecuencias desde Lima, con lo que totalizarían siete vuelos especiales realizados o por realizarse a Lima.En este sentido, fuentes de la compañía de bandera indicaron que esos viajes permitirán traer a una gran cantidad de argentinos que se contactaron con Aerolíneas Argentinas tras la cancelación masiva de vuelos de compañías como Avianca y Latam y se ha previsto que ciudadanos peruanos puedan utilizar algunos de los servicios para regresar a su país.Para los argentinos que se encuentran en Brasil, fueron programados dos nuevos vuelos desde la ciudad de Río de Janeiro durante el día de ayer que se suman a los dos que ya habían sido anunciados el domingo conjuntamente con otros dos vuelos especiales desde San Pablo.