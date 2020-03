Sumaron 36 nuevos casos y en el país el total llegó a los 301

Martes 24 de marzo de 2020

Alberto Fernández le pidió a China 1.500 respiradores

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer que son 36 los nuevos casos positivos de Covid-19 y que la cifra de infectados aumentó a 301 personas en todo el país.Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por el avance del coronavirus y ayer se conoció el primer caso de transmisión comunitaria (ver página 4).En el comunicado de ayer especificaron que de los nuevos casos, cinco son en la provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en Santa Fe, tres en Córdoba y cuatro en Chaco.De esta forma, los distritos que aún no informaron casos son Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, San Juan, La Rioja y Misiones.Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por coronavirus en el país. El 7 de marzo falleció un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich; y el 13 de marzo murió otro hombre de 61 años que se encontraba en una clínica privada de Resistencia, Chaco.El miércoles pasado, se confirmó el tercer muerto: un hombre de 64 años que estaba en el Instituto Argentino del Diagnóstico, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el sábado fue la cuarta confirmación. Se trata de una mujer de 67 años que estaba internada en la Clínica Güemes, de la localidad bonaerense de Luján.Tras reunirse con los intendentes de la Provincia para coordinar esfuerzos contra el coronavirus, el presidente Alberto Fernández destacó que el ritmo de contagios “lo estamos bajando claramente”, aunque aclaró que “eso no significa que el número de contagiados esté cayendo”.En diálogo con Radio Nacional, el presidente afirmó que todos los esfuerzos del Estado en este momento están enfocados en “hacer más lento el contagio” porque de esa forma el sistema de salud va a “poder atender a todos” los que presenten sintomatología compatible con la pandemia.“Si no hacemos esto, podría pasar lo que pasó en Italia, donde no se tomaron medidas tempranas y la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo y el sistema de salud no pudo dar respuesta”, advirtió.Hasta el momento, la Argentina registra 301 casos, incluyendo cuatro fallecidos.El presidente Alberto Fernández le pidió a su par de China, Xi Jinping, el envío de unos 1.500 respiradores que ese país no utilizaría debido a la baja de casos de coronavirus.El pedido se hizo mediante una carta enviada ayer y laa decisión se tomó luego de que el gobierno argentino analizó cómo China revirtió cuatro días consecutivos de alzas de infectados, luego de que aumentaron las medidas para contener el número de casos que llegan del extranjero.La idea de la Casa Rosada es distribuir los respiradores de China entre hospitales, clínicas y sanatorios del sistema de salud pública y de las obras sociales sindicales, mientras se insistió en que el Estado le comprará toda su producción a las dos empresas argentinas especializadas en fabricar estos equipos, una ubicada en la provincia de Buenos Aires y la otra en Córdoba.Hasta ahora, en medio de la pandemia, China es el único país que concretó una ayuda en equipamientos y asistencia sanitaria para nuestro país. Además, en los próximos días Pekín enviará el segundo envío de material de asistencia sanitaria con otros 50.000 kits de reactivos y 10 respiradores.