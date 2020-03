Escuelas técnicas y grupos solidarios realizan barbijos

Martes 24 de marzo de 2020

Cuando el mundo arde, la solidaridad siempre aparece y, esta vez, de la mano de los jóvenes. Las distintas Escuelas Provinciales de Educación Técnica (Epet) empezaron a fabricar mascarillas que serán donadas a los hospitales de cada localidad.En Leandro N. Alem, unas 120 mascarillas con impresión en 3D serán fabricadas en los próximos días por parte de docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica 9.Las impresoras están dentro de la institución educativa pero no poseían la materia prima para llevar adelante esta acción solidaria hasta que mediante las gestiones del presidente del Concejo Deliberante local, Rubén Pineda, se adquirieron diez bobinas de hilo que serán entregadas al regente técnico para que mediante programas específicos se proceda a elaborar estos elementos de seguridad destinados a personal de sanidad.“Es de destacar la inquietud de los docentes de la Epet que ponen a disposición de la comunidad su capacidad y tiempo para fabricar estas mascarillas para nuestros héroes de la salud que están en esa trinchera peleando día a día”, expresó Pineda.En San Antonio, la Epet 44 también busca hacerle frente a la pandemia de coronavirus y colaborar con el hospital de esa localidad fronteriza del Norte misionero. Es así que, con sus tres impresoras 3D, están fabricando mascarillas y viseras.“Todo comenzó con el ejemplo que nos dieron nuestros colegas de la Epet 6 de Eldorado, también sabemos de las necesidades de nuestro pueblo en materia de salud y así colaboraremos con la donación de antiparras. Hace unos días trabajamos en un modelo con fotos ilustrativas que nos acercaron colegas de la Educación Técnica Provincial y desde acá estamos trabajando a full, vamos a hacer toda la cantidad que podamos”, manifestó a El Territorio Rafael Golemba, docente del área talleres de la institución.Los primeros en tomar la posta fueron los alumnos de las Epet 6 y 54 de Eldorado, quienes repartirán toda la producción al Samic local.San Pedro también se sumó y la iniciativa está a cargo de la clínica Moconá con la colaboración de la Epet 31 de Cruce Caballero, quienes fabrican barbijos y mascarillas reutilizables. La producción está orientada en principio para el hospital local y el Samic de Eldorado, para que de esta forma los profesionales de la salud estén seguros al momento de combatir al enemigo invisible.Los barbijos 3D reutilizables tienen una superficie pulida y pueden ser desinfectados con agua y detergente, lavandina o alcohol, son realizadas en resina, permitiendo cambiar cada 3 horas el filtro, el cual puede tener las capas que necesite para filtrar el aire. Al mismo tiempo trabajan en la creación de mascarillas de protección realizadas con filamentos para evitar las gotitas que puedan entrar en contacto a través de los ojos.“Contamos con un equipo de trabajo reducido de personas, material de producción propios y poniendo todas nuestras energías y predisposición en esta tarea por el bien común”, destacó el odontólogo René Carneiro y agregó que “la idea se empezó a llevar a cabo pensando en el bienestar de los demás y en preservar la salud de quienes arriesgan sus vidas minuto a minuto por nosotros”.En tanto que la Epet 31 aportó con tres impresoras 3D y filamentos para acelerar los procesos, junto a y la Epet 20 y al Instituto de Enseñanza Agropecuaria 2.En Iguazú, un grupo de mujeres desde sus casas comenzó a confeccionar barbijos para las fuerzas, personal médico y de Migraciones que están trabajando en la zona primaria aduanera. Otras, como las docentes de la Escuela Especial Esperanza están trabajando en la confección de ambos (indumentaria, pantalones y bata) para los médicos, tarea que realizan con sábanas donadas por varios hoteles.Por su parte varios hoteles donaron colchones, camas y sábanas al hospital local buscando aumentar la capacidad por si se llegara a necesitar.Asimismo, grupos de trabajadores de aduana y hoteleros lanzaron la campaña Iguazú Solidario, que consiste en la donación de alimentos no perecederos para familias que hoy no tienen qué comer.Finalmente, en el barrio hospital de El Soberbio se están confeccionando barbijos para las fuerzas de seguridad y bomberos. Taila Texeira, una de las impulsoras, expresó en diálogo con este medio: “La idea surgió cuando vimos que los de las fuerzas pasaban con el altoparlante pidiendo que la gente se mantenga en sus casas y algunos de ellos andaban sin barbijos”.“Entonces mi suegra, Marisa Isabel Gay, se preguntó por qué no hacíamos de tela, que puedan ser reutilizables”, continuó. “Ayer pedí en mi estado de WhatsApp si alguien con máquina de coser nos podía dar una mano y se presentó la señora Nely Becker, que empezó hacer los ruedos y bordes”, comentó.Hasta el momento llevan realizados 48 barbijos, que son entregados a la policías, bomberos y médicos, y confeccionados con retazos de guardapolvos y camisas que ya no se usan.Andrea Rivero, quien también forma parte del proyecto, dijo a El Territorio que “empezamos en el barrio a juntar tela y así varias familias se prendieron en la idea”.