Iguazú: frontera colapsada de argentinos que vuelven al país

Martes 24 de marzo de 2020

Mientras los controles sanitarios y epidemiológicos se acentúan en todo el país y gran parte de la sociedad permanece aislada, cientos de personas continúan trabajando para que los argentinos que están fuera del país puedan volver a sus hogares y aislarse con el fin de evitar contagios.Este es el caso de quienes trabajan en el Puente Internacional Tancredo Neves, que une las ciudades de Foz de Iguazú (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina), donde se instaló una tienda de campaña del Ejército Argentino en la noche sábado en el espacio que denominan zona de cuarentena.“Es un verdadera guerra del hombre contra el virus, tenemos el mismo pensamiento, estamos viviendo algo histórico, pero no es agradable. Esta situación es mucho más agotadora que un fin de semana largo o un feriado de carnaval, no se puede comparar en la cantidad de ingresos pero los cuidados que debemos tomar provoca que la situación sea más estresante”, expresaron los trabajadores, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato para resguardarse.“Todos estamos trabajando muchas horas extra, pero es un acto patriótico realmente y somos muchos los que hacemos esto sin quejarnos. La situación lo requiere. No podemos quedarnos en casa sabiendo que hay gente en la Aduana, estamos trabajando como hormigas, poniendo el hombro. El clima solidario parece multiplicarse todos los días”, resaltaron.Según los datos que pudo recabar este medio, hasta el momento ingresaron casi 9.000 personas por dicho paso de frontera. No obstante, no tienen un número estimado de cuántas restan pasar. Sólo el día 19 ingresaron al país poco más de 4.000 argentinos, cifra que fue descendiendo paulatinamente.En tanto, en Bernardo de Irigoyen, por resolución del Ejecutivo municipal se decidió bloquear a partir anoche los principales accesos al municipio.