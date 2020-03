Confirman el primer caso de transmisión comunitaria en el país

Martes 24 de marzo de 2020

La cuarentena se extendería hasta fines de Semana Santa

Argentina verificó el primer contagio de un paciente que no tuvo antecedente de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado fuera del país o con un enfermo.En otros términos, se trata del primer caso positivo de coronavirus de transmisión comunitaria. El dato fue informado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte diario que realiza el Ministerio de Salud todas las mañanas.“En la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, un caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”, informó el funcionario.Para entender el alcance de cada definición, hay que remitirse al reporte realizado el domingo por las mismas autoridades, donde la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, hizo una descripción pormenorizada.“Los casos relacionados con viaje son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tienen la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado”, puntualizó.Y continuó: “Si aparece algún caso confirmado que ha tenido alguna cercanía con algún enfermo sin tener contacto estrecho, como lo pueden ser los trabajadores de la salud o de aeropuertos, se los clasifica como transmisión en conglomerado”.Finalmente, son casos de transmisión comunitaria la de los pacientes que no han tenido contacto con caso importado, contacto estrecho o conglomerado. Esto significa que es imposible realizar la trazabilidad de cómo se contrajo el virus.De acuerdo al informe oficial, la transmisión comunitaria del virus “se está iniciando” en el Área Metropolitana, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba aunque no se precisó qué jurisdicción permanece el primer caso confirmado.La funcionaria destacó el trabajo de entrenamiento para que otros laboratorios acompañen el trabajo del Instituto Malbrán y resaltó que en este momento epidemiológico es primordial el testeo denominado PCR, que requiere equipos y entrenamientos específicos.El gobierno nacional analiza extender la cuarentena luego del 31 de marzo, día en que terminaría el aislamiento generalizado dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández el pasado fin de semana. Según los cálculos, la medida se prolongará al menos hasta después de Semana Santa.“Si la cuarentena funciona bien convendrá extenderla y si funciona mal también convendrá mantenerla”, dijo una fuente del gobierno.En este mismo sentido se pronunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires luego de la reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con el primer mandatario e intendentes bonaerenses. “Es una medida que debe sopesarse”, dijo Kicillof sobre la posible extensión de la cuarentena.“El dilema es que si la cuarentena nos funciona bien, va a convenir extenderla y si nos funciona mal, también nos va a convenir mantenerla”, explicó un funcionario del gobierno nacional.Además, podrían agregarse medidas al aislamiento obligatorio. Según analiza el gobierno, se sumarían mayores controles en las fronteras terrestres, que incluirían aislamientos preventivos de las personas que viajen en los colectivos que ingresan desde Brasil y Chile, en los que existen reportes de casos sospechosos.Esos pasajeros, según estima el gobierno, deberán pasar el aislamiento en hoteles de distintas provincias.