Posadas: amenazó con un cuchillo a otra mujer y terminó detenida

Se trata de una mujer de 31 años quien fue detenida en la jornada de este domingo, tras amenazar con un cuchillo a otra mujer en la Chacra 132. La víctima no sufrió lesiones y la sospechosa quedó a disposición de la Justicia.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 23:30hs.

Una mujer identificada como Griselda G. de 31 años fue detenida este domingo por la tarde en Posadas, acusada de amenazar con un arma blanca a otra mujer en la Chacra 132. La intervención de la Policía de Misiones permitió aprehenderla; la víctima no sufrió lesiones. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17, cuando efectivos de la Comisaría 13ª, dependiente de la Unidad Regional I, fueron alertados sobre un episodio de amenazas con arma blanca. Según las primeras actuaciones, Griselda habría intimidado a Liliana O. con un cuchillo, sin llegar a causarle heridas. Tras la denuncia realizada al 911, los uniformados procedieron a la detención de la sospechosa, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

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