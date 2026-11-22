Con 16 años de trayectoria en Posadas, el comercio amplió su propuesta mucho más allá de los útiles escolares. Impresiones, productos personalizados y artículos para empresas forman parte de una oferta que además tienen descuento con Club El Territorio.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 12:00hs.

La historia de Avviare comenzó con una decisión familiar. Su propietario, vendedor de toda la vida, llegó al rubro de la librería casi por casualidad, motivado también por el gusto de su esposa. Lo que empezó con mucho por aprender se transformó, 16 años después, en un negocio con múltiples servicios y propuestas.

Hasta su nombre tiene una historia particular. Avviare es una palabra italiana en desuso que significa inducir, instruir, capacitar, enseñar e impulsar. Una definición que resume la filosofía del comercio: acompañar a estudiantes, familias, profesionales y empresas para que puedan concretar sus proyectos.

Con la llegada de la temporada escolar, noviembre ya muestra movimiento y las familias comienzan a acercarse con sus listas. Desde Avviare recomiendan anticipar las compras para organizar mejor el presupuesto y evitar las corridas de último momento. Además, recuerdan que muchos artículos pueden adquirirse con tiempo y que enero suele ser el mes de mayores descuentos. Otro consejo es revisar los útiles del año anterior y reutilizar mochilas, cartucheras o carpetas que todavía estén en buenas condiciones. Elegir productos sin licencias de personajes también puede representar un ahorro de hasta el 40%.

Pero la propuesta no termina en los estantes. El comercio ofrece impresiones, fotocopias, anillados, plastificados y forrado de libros y carpetas, además de asistencia con trámites web, gestiones de ANSES y obras sociales, redacción de documentos y trabajos prácticos.

También cuenta con impresión en distintos soportes, desde papel fotográfico hasta vinilo autoadhesivo, y una propuesta novedosa de tatuajes temporales personalizados para cumpleaños infantiles. A esto se suman los artículos personalizados mediante un taller de serigrafía y las impresiones 3D a pedido, con opciones para regalos, recuerdos y producciones especiales.

Así, Avviare fue ampliando su actividad sin perder de vista aquella idea inicial: ofrecer herramientas, conocimientos y soluciones para acompañar los objetivos de cada cliente.