Con Personería Jurídica N° A-5.671, las empresas constructoras y profesionales de la región consolidan una entidad civil sin fines de lucro

domingo 22 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

El sector de la construcción de la provincia de Misiones cuenta oficialmente con una nueva institución representativa: la Cámara de la Infraestructura y la Construcción Oberá (CICO). Tras cumplir con todos los requisitos legales ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Misiones, la entidad obtuvo su Personería Jurídica N° A-5.671, consolidando su funcionamiento institucional con sede legal en calle Jujuy Nº 270, de la ciudad de Oberá.



Desde la flamante conducción destacaron que la entidad nace con el firme propósito de potenciar y defender el trabajo privado de las empresas constructoras no sólo de la zona Centro, sino de la provincia y el país. En ese sentido, CICO buscará posicionarse como una fuente de consulta técnica y económica no solo para el Estado sino también para la actividad privada de la construcción, aportando datos clave sobre la evolución de los costos del sector, valores de mano de obra, precios de referencia para el arrendamiento de equipos y presupuestos de obras de infraestructura, herramientas fundamentales para dar previsibilidad a la actividad.



Asimismo, la agenda institucional contempla una fuerte articulación entre la inversión privada y el desarrollo comunitario. En el ámbito particular, la Cámara apuntará a realizar aportes técnicos orientados a la construcción de viviendas, edificios y la generación de loteos que cuenten con servicios esenciales. En paralelo, pondrá a disposición de los organismos públicos su capacidad profesional para colaborar en el diseño y ejecución de obras de infraestructura básica, abarcando redes de agua potable, cloacas, trazados viales, tendidos eléctricos, energías renovables y proyectos de saneamiento.



Ejes estratégicos y propósitos institucionales

Constituida como una asociación civil sin fines de lucro, CICO nuclea a empresas, profesionales y contratistas dedicados a la construcción e infraestructura vial y urbana en todas sus modalidades, con más de quince años de experiencia en el sector público y privado.

Entre los miembros fundadores de CICO se encuentran Canteras Felmar SRL, Inzhener SAS, OZ SRL, GD SAS, Libra SRL, Juan Pablo Cazut, Ferren Construcciones SAS, Etherhaus SRL y Hartwig Construcciones.

De acuerdo con su estatuto social, la entidad oficiará como interlocutor oficial del sector ante organismos públicos municipales, provinciales y nacionales, así como frente a entidades privadas y cámaras de otras jurisdicciones, participando activamente en la planificación urbana y en el diálogo técnico con el Estado respecto a la obra pública y las normativas de edificación.



De igual manera, la gestión priorizará la jerarquización de la actividad velando por el cumplimiento de normas técnicas, seguridad e higiene y ética profesional, con el objetivo de promover el trabajo registrado en toda la cadena de valor. Para acompañar este crecimiento, impulsará programas de capacitación continua mediante cursos, jornadas de actualización y convenios con instituciones educativas y técnicas destinadas a las empresas afiliadas y su personal, al tiempo que trabajará para mejorar la competitividad del sector facilitando el acceso a licitaciones, herramientas de financiamiento, insumos y nuevas tecnologías constructivas.