La Universidad de la Cuenca del Plata tiene abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia, una propuesta académica de cuatro años que puede cursarse de manera presencial en Posadas y otras sedes de la institución, además de la modalidad 100% digital. La carrera ofrece el título intermedio de Técnico Universitario en Diseño y Animación Digital y un 40% de descuento en la matrícula para nuevos ingresantes hasta el 30 de noviembre inclusive.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 8:00hs.

El diseño gráfico y multimedia tiene una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana, desde la identidad visual de las marcas y las campañas publicitarias hasta los contenidos digitales, las plataformas web y las aplicaciones que utilizamos a diario. En un contexto en el que la comunicación visual y las tecnologías evolucionan constantemente, la formación de profesionales capaces de desarrollar soluciones creativas y funcionales adquiere especial relevancia.

En este marco, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) ofrece la Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia, una carrera de cuatro años de duración que prepara profesionales para planificar, desarrollar y evaluar proyectos de comunicación visual en diferentes formatos y plataformas.

La propuesta académica se encuentra disponible en modalidad presencial en la Sede Posadas y otras sedes de la Universidad, así como en modalidad 100% digital, brindando alternativas de cursado para estudiantes de distintas localidades y para quienes necesitan compatibilizar su formación con otras actividades.

A lo largo de la carrera, los estudiantes adquieren conocimientos y herramientas para diseñar identidades visuales, campañas publicitarias, piezas editoriales, envases, sistemas de señalización, sitios web y contenidos multimedia. La formación integra aspectos conceptuales, técnicos y estéticos, con especial atención a las necesidades de comunicación de organizaciones públicas y privadas.

Además del manejo de herramientas digitales, la propuesta promueve el desarrollo del pensamiento creativo, la capacidad de análisis y la resolución de problemas de comunicación visual. El objetivo es que los futuros profesionales puedan interpretar diferentes contextos sociales y culturales para elaborar mensajes claros, funcionales y adecuados a cada público.

Una de las características de la carrera es la posibilidad de obtener el título intermedio de Técnico Universitario en Diseño y Animación Digital, que permite contar con una titulación universitaria antes de completar la licenciatura.

Esta formación intermedia brinda competencias para diseñar y producir contenidos gráficos y animados para diferentes plataformas, colaborar en el desarrollo de identidades visuales y participar en campañas de comunicación. También contempla la incorporación de herramientas vinculadas con el diseño de experiencias centradas en el usuario (UX), orientadas a mejorar la interacción de las personas con productos y entornos digitales.

El campo laboral de los licenciados en Diseño Gráfico y Multimedia comprende agencias de publicidad, estudios de diseño, medios de comunicación, empresas, organismos públicos y organizaciones de distintos sectores. Asimismo, los graduados pueden desarrollar emprendimientos propios y brindar servicios profesionales de manera independiente.

Entre sus posibilidades de desempeño se encuentran el diseño de marcas, la planificación de campañas de comunicación visual, el desarrollo de proyectos editoriales, el diseño de sitios web y la producción de contenidos multimedia. También pueden integrar equipos interdisciplinarios dedicados a la planificación, gestión y evaluación de proyectos de comunicación.

La formación universitaria permite abordar el diseño no solo desde su dimensión estética, sino también como una herramienta para resolver necesidades concretas de comunicación, facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de las personas en distintos entornos.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya se encuentran abiertas y la UCP ofrece un 40% de descuento en la matrícula para nuevos ingresantes hasta el 30 de noviembre de 2026 inclusive.

Quienes estén interesados en estudiar la Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia pueden consultar el plan de estudios, conocer los requisitos de ingreso y realizar el trámite de inscripción a través del sitio web institucional www.ucp.edu.ar.

Con más de 30 carreras presenciales y digitales, la Universidad de la Cuenca del Plata continúa ofreciendo oportunidades de formación superior en diferentes áreas del conocimiento, con propuestas académicas que combinan conocimientos teóricos, experiencias prácticas y herramientas para el desarrollo profesional.