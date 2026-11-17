El referente del Frente Renovador mantendrá encuentros con representantes del sector empresarial, dirigentes de espacios afines al peronismo y tendrá una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua. Su llegada se produce en medio de los movimientos políticos y la reconfiguración de los espacios de cara a las elecciones de 2027.

martes 17 de noviembre de 2026 | 12:12hs.

En medio de la reconfiguración del mapa político nacional de cara a 2027, Sergio Massa llegará a Misiones el miércoles 25 de noviembre para desarrollar una agenda de reuniones con empresarios, dirigentes políticos de sectores afines al peronismo y un encuentro con el gobernador Hugo Passalacqua.

La visita se concretará días después de encabezar un acto en San Fernando, provincia de Buenos Aires, al que asistirán esta tarde dirigentes del Partido Agrario y Social (PAyS) de Misiones.

Se trata de una nueva visita de un referente del peronismo nacional a la provincia, en un contexto de reordenamiento político y de construcción de espacios con vistas al próximo calendario electoral.

Hasta el momento no trascendieron el lugar ni los horarios de las actividades que Massa desarrollará en la tierra colorada.

La llegada se dií a conocer el mismo día en que el exministro de Economía encabezará un acto en San Fernando, distrito bonaerense gobernado por el massismo. De esa actividad participarán dirigentes del PAyS de Misiones, entre ellos Héctor "Cacho" Bárbaro y Christian Castro, quienes además tenían previsto reunirse este martes con Massa.

La presencia de ambos en el encuentro bonaerense y la reunión posterior anticipan que el PAyS tendrá un lugar en la agenda del jueves en Misiones.

Un vínculo con historia en Misiones

Massa conoce bien la provincia. Durante la campaña presidencial de 2023 la visitó en varias oportunidades, siempre junto a Passalacqua, entonces gobernador electo, y al mandatario saliente Oscar Herrera Ahuad.

En julio de ese año compartió un acto con más de 70 intendentes del oficialismo misionero, quienes expresaron su respaldo a la candidatura presidencial. En aquella ocasión definió a Passalacqua como "un gran amigo, gran político y gran orador".

El escenario político actual es diferente. El Frente Renovador de la Concordia, que respaldó a Massa en 2023, atravesó una fractura y Passalacqua conduce ahora el espacio Movimiento por lo que Viene.

En ese contexto, Massa llegará a una provincia con un mapa político reordenado y con las miradas puestas en las elecciones legislativas de 2027.

La visita, en el calendario del peronismo

La llegada de Massa se producirá poco más de dos meses después de la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien el 9 de septiembre almorzó con Passalacqua y presentó su libro en la sede del Partido Justicialista de Misiones.

También pasó anteriormente por Posadas el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.

De esta manera, Misiones se suma a la agenda de encuentros de referentes del peronismo nacional que comienzan a mover sus estructuras y explorar acuerdos políticos con vistas a 2027.