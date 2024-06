Con los colores en el alma | El Territorio

Son la cara visible. No hay nadie que pase por ciertos clubes de la tierra colorada y no los conozca. De hinchas a trabajadores. Del fanatismo o la casualidad a ser parte de una familia y de ver crecer a varias generaciones. Historias que se cruzan y van a la par

domingo 02 de junio de 2024 | 6:06hs.

Juan Wojcik llegó al Tacurú Social Club cuando tenía apenas 10 años de edad y forjó una relación que se mantiene hasta la actualidad. Foto: Marcelo Rodríguez

Las hinchadas suelen cantar que dejarían todo por un club, por la camiseta, por los colores. Que ese equipo al que tanto aman es la vida, que es un sentimiento. Que hay cosas en esa relación que no se pueden explicar.



Cómo puede ser que el resultado de un partido te ponga eufórico. Que un logro del que no sos parte directa (aunque en realidad uno se siente tan importante como los que salen a la cancha) te genere tanta felicidad o tanto dolor. “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender”, cantábamos en épocas de Qatar 2022. En épocas en la que todos éramos parte, desde el lugar que nos tocara, de la Scaloneta (y de qué manera festejamos esa consagración tan deseada).



Ellos sí lo entienden. Le ponen el cuerpo al amor. Llegaron a sus distintos clubes a veces de casualidad pero se quedaron por cariño. Hicieron de todo lo necesario para los clubes y se metieron en el corazón de todos los que van pasando, generación a generación.



Cuando los nombres propios se asocian a ciertas instituciones, a ciertos clubes, quiere decir que trascendieron. Hoy te invitamos a recorrer historias de personas que son sinónimos de clubes.



Una historia como la de Carlos Centurión (57), el Mini, ex utilero y siempre colaborador de OTC. A pesar de su 1,60 metros de altura en un entorno en el que los lungos mandan, su carisma y predisposición hacen imposible que pase desapercibido, siempre alegre, arengando y positivo.



Dueño de mil anécdotas, reconoció que llegó al mundo Celeste casi por casualidad y no tenía idea la más remota idea de lo que era el básquet.



“En el primer partido, por Liga C en 2006, los pibes se dieron cuenta de que no sabía nada y me pidieron la camiseta del aquero. Me volví loco buscándola, revisé todo y no estaba. Esa me la hicieron bien. Fue mi bautismo”, recordó entre risas.



“Mitre es un sentimiento. Doy todo por Mitre, es mi vida. Es mi segunda casa, mi familia, es todo”. El que se emociona en una de las tribunas del estadio Tito Cucchiaroni es Jorge Alfredo Sosa, más conocido como Choco.



Parecía que la vida de Choco estaba destinada a unirse con la de Mitre. Nació tres días antes del debut del Auriazul en fútbol grande de la Argentina en octubre de 1972. Hace casi 30 años que trabaja en el club y hoy vive ahí. Crió a un par de sus hijos bajo las tribunas del estadio.



No hay jugador del club que no lo conozca. No hay entrenador, hincha y trabajador del Auriazul que no sepa quién es Choco.



Juan Ramón Wojcik es sinónimo de golf en Tacurú. Con 56 años el posadeño lleva más de dos décadas facilitando la tarea al socio y hasta puede presumir ser el psicólogo en momentos cumbres. Sin dudas un todoterreno que ya forma parte de la historia del club de la Hormiga.



El Pola llegó a los 10 años de edad para así forjar lazos estrechos con el Tacu. “Fue junto a unos amigos y en 1979 empecé la labor de caddie. Me trajo Javier Cardozo, hoy profesor, para llevar palos”, contó.



Si pasás por Tokio, en el centro de Posadas, hay dos personas que aunque no sepas quiénes son seguramente vas a saber que estás en el Japonés.



Inelfonso ‘Cabeza’ Oviedo (61) y Rossana Ledesma (51) son dos figuras emblemáticas del club, cada uno con una historia única y una pasión compartida por el deporte. Ambos comparten el sueño de ver a Tokio lograr el ascenso esta temporada y coronarse como campeones de la Liga Federal. Para ellos, el club es más que un lugar de trabajo, es su hogar y una gran familia.



Cabeza lleva 36 años trabajando en el club. Es de Ituzaingó, Corrientes, y llegó al club por casualidad. Comenzó su carrera en el rol de maestranza, vivió en el club durante 31 años y se enamoró del básquet, que le brindó muchas alegrías. Es un héroe silencioso.



Rossana Ledesma fue periodista deportiva, pero dejó esa carrera al convertirse en madre. En 2008 llevó a su hijo Lautaro a Tokio por primera vez. Llegó como una mamá más entre la comunidad del club. En 2014 comenzó su labor en el club después de que el Japonés se quedará sin secretaria y se convirtió en una figura fundamental para el club en la última década.



Su hijo menor, Mariano, entrenó y jugó en Tokio y hoy en día es asistente del cuerpo técnico de la mayor en la Liga Federal y trabaja en las formativas.



Cada personaje, cada historia tiene sus vueltas, pero todas tienen un denominador común: el amor a los colores, que para ellos están en el alma.

