Después de 8 años, acusado de homicidio culposo fue absuelto

sábado 16 de marzo de 2024 | 11:59hs.

El Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas en la mañana de ayer absolvió a Elvio Silvero del delito de homicidio culposo agravado, tras ser considerado que no fue responsable de la muerte del motociclista José Ramírez, quien falleció luego de impactar contra la Citroen Berlingo de Silvero sobre la intersección de las avenidas San Martín y López Planes.



La principal prueba que el tribunal unipersonal conformado por la magistrada Marcela Leiva fue un vídeo que el propio imputado grababa con la cámara de su vehículo, en el cual se puede observar de qué manera transitaba ese lluvioso 29 de diciembre de 2016.



El debate oral comenzó el último miércoles en la sala de audiencia del juzgado ubicado sobre la avenida Centenario, casi Santa Catalina. La parte acusadora estuvo a cargo de la fiscal María Laura Álvarez, mientras que Silvero estuvo representado por el defensor Carlos Benítez.



En la primera jornada declararon como testigos dos peritos. El de criminalística, que hizo el informe técnico planimétrico, y el especialista encargado de las pericias accidentológicas. Luego de sus testimonios, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta la mañana de ayer, donde estuvieron presentes cuatro testigos -dos efectivos policiales, el médico que examinó a la víctima y un tercer perito-, y luego pasaron a los alegatos de las partes.



En tanto, durante los dos días el defensor Carlos Benítez mostró todo el trayecto que recorrió Silvero, hasta el momento en que la Berlingo fue embestida de costado por el motociclista.



Justamente, apoyándose en las imágenes, Benítez durante las jornadas de audiencia apuntó a que en todo momento su cliente iba en una velocidad prudente y respetando los semáforos. Fue así que, con el transcurrir de las jornadas, se demostró categóricamente que el imputado durante 8 años por homicidio culposo agravado, por conducción temeraria e imprudente, no cometió el delito penal por el que era acusado.



En esa línea, el defensor mostró un video inédito en la que, además de demostrar la inocencia de Silvero, dejó en evidencia “la falsedad expuesta por la Municipalidad de Posadas que deberá ser condenada civil y penalmente por la falsedad de sus afirmaciones”, según acusó Benítez.



En tanto, en sus alegatos la fiscal María Laura Álvarez también consideró que lo correcto era la absolución de Silvero, porque consideró que con las distintas pruebas presentadas durante las dos jornadas no fueron suficientes para acreditar la mecánica del hecho.



Ante esto, la jueza a cargo dispuso lo requerido por las partes, determinando que efectivamente el imputado no rompió ninguna de las normas de tránsito, ni de cuidado, además de que no incurrió en imprudencia, ni en alguna negligencia.



Decisión de la fiscal



Respecto de la decisión de la fiscal Álvarez de pedir la absolución de Silvero, en diálogo en exclusiva con El Territorio explicó que “yo para tener una sentencia condenatoria tengo que tener certeza y en este caso no puedo tenerla porque no sé si el semáforo estaba en verde, si la moto chocó de frente, ¿por qué tendría un golpe en la mica? Entonces no me queda clara la mecánica”.



En esa línea, enfatizó en que con las distintas pericias no se pudo determinar ni siquiera por qué calles se trasladaba el motociclista, mencionando que no se confirmó “si vino por la avenida San Martín o por López y Planes. La mecánica no queda clara”.



Por otra parte, explicó: “Para determinar la responsabilidad penal, tengo que decir si Silvero violó un deber de cuidado o hay una negligencia. Pero no hay nada, porque él venía por el carril contrario e iba a 31 kilómetros por hora que es la velocidad precautoria. Está filmado, él tiene un video”.



Desperfecto del semáforo



Por otra parte, el defensor Carlos Benítez durante sus alegatos puso en la lupa el funcionamiento del semáforo ubicado entre las intersecciones donde ocurrió el trágico siniestro, el cual indicó que en ese momento -cerca de las 15- se hallaba con la luz roja intermitente. Algo que desde la Municipalidad de Posadas, según el abogado, “se negó y se ocultó desde un principio”, por lo que “deberá ser condenada civil y penalmente por la falsedad de sus afirmaciones”.



Haciendo referencia a lo último, este medio pudo saber, en base a fuentes judiciales consultadas, que en el Juzgado Federal de Posadas hay una causa por daño y perjuicios de la familia de la víctima contra la Municipalidad.



Al respecto, Benítez señaló que “la Municipalidad ocultó y falseó para deslindar su responsabilidad”, agregando que “por este hecho una persona inocente estuvo 8 años acusada de homicidio culposo agravado. Perdió todo: su trabajo, sus bienes y su salud”.