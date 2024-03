Ganador del Quini en Oberá: "Es un pozo histórico en la provincia"

jueves 14 de marzo de 2024 | 10:27hs.

"La verdad que es una sorpresa increíble, y estamos muy contentos por el ganador aunque todavía no sabemos con certeza quién es. La idea de quién puede ser o en qué horario vino se tiene pero hasta que no se presente con la boleta no se sabe", explicó Florencia, una de las vendedoras de la agencia 328 de Oberá, situada sobre calle Santa Fe al 381, donde un apostador hizo la boleta con la que acertó los 6 aciertos del Quini 6 en su modalidad Revancha y ganó 1.045.600.000 de pesos. La agencia vendedora del ticket se llevó más de 11.500.000 de pesos como premio estímulo.

El apostador acertó los números 01 - 08- 10- 15- 34 - 42, e hizo su jugada en Oberá, informó la lotería Santafesina. Florencia destacó que siempre desde la agencia se controlan los sorteos nocturnos y anoche, tras la novedad, "primeramente nos comunicamos entre nosotros, los vendedores y luego festejamos por todo lo que se viene de premio".

Explicó que "del premio hay un porcentaje que beneficia a la agencia, después se habla con el vendedor. Esto nos da un prestigio y desde temprano ya teníamos un montón de compradores esperando para hacer sus jugadas. Es un pozo histórico en la provincia, nunca se entregó un premio tan grande", finalizó.