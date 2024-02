Encontró un bolso con 4 millones de pesos y lo devolvió: “Yo ya soy millonario con lo que tengo”

viernes 09 de febrero de 2024 | 11:15hs.

Diego Valdez es cocinero y parrillero y tras perder su trabajo en un reconocido restaurante ubicado en la costanera de la ciudad de Posadas, puso manos a la obra y comenzó la venta de sandwiches en un puesto dentro de la playa de estacionamiento del Supermercado Diarco. En un día de trabajo normal fue que encontró un bolso con una suma de 4 millones de pesos y su reacción fue de inmediatamente tratar de devolverlo a su dueño y lo que puede parecer totalmente normal, en estos tiempos de gran conmoción económica y social, generó gran sorpresa y admiración por su accionar.

Diego Valdez dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “En el momento de encontrar el bolso, primero me agarró un escalofrío que me decía que esta era mi oportunidad, de por algo Dios me mandó, se te vienen muchas cosas de uno como ser humano que tiene equivocaciones pero he pensado también en mis dos hijos, que alquilo y en mi señora que es un poco enferma”.

“Fue en el momento en el que terminé mi horario de trabajo, voy a limpiar, junto los carros y encuentro el bolso que no sabía qué era, abro y encuentro la plata que en ese momento no sabía cuánto era pero después me contaron que eran cuatro millones. Yo estaba solo, en ese sector no había cámaras tampoco pero cuando lo voy a entregar llega una pareja y les muestro que lo iba a dejar en la oficina para tener testigos”, acentuó.

“Gracias a Dios le entregué al supervisor que le entregó al gerente y el señor que perdió la plata era un cliente habitual del lugar que ya había llamado a otro muchacho para preguntar si se había encontrado un bolso, él ya lo daba por perdido. El dueño es médico médico y dijo que lo que más le importaba eran los papeles clínicos de los pacientes”, indicó.

A continuación destacó que cuando devolvieron tanto el dinero como las documentaciones le comentaron quién lo había encontrado, “se emocionó mucho, no podía parar de lagrimear porque decía que cómo yo en la situación que está pasando todo el país fui a devolverlo y le dije la verdad. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza pero devolví el dinero porque por ahí era de alguien que lo necesitaba más que yo”.

“Después me dio algo de plata pero no era por el gesto que lo devolví, no esperaba nada. Mi señora dijo que fue una prueba que Dios me puso para probarme y que yo lo que hice estaba bien y de buen corazón”, recalcó.

El día a día

Como contaba anteriormente Diego perdió su trabajo y actualmente vende sandwiches en el Supermercado Diarco, sobre su día a día dijo que todos los días se levanta a las 5 para preparar las masas “y cuesta mucho vender por la situación que estamos hoy en día, hay días que no y hay días que si pero no es motivo para bajar los brazos o de tocar las cosas de los demás. Uno piensa en que uno esté sano y apoyar a la familia”.

“Yo siempre digo que yo ya soy millonario, tengo dos hermosos hijos, una hermosa mujer que me ayuda y nos saca todos los días adelante y aprecio a la gente que siempre me ayudan, que dan un trabajito, a veces me consiguen para hacer eventos , no cobro mucho y trato de ser feliz así”, dijo.

Finalmente Diego resaltó que lo que más necesita en este momento es un trabajo, “para poder salir adelante y poder juntar para comprarme un terrenito, una casa porque acá en cualquier momento se vende y estamos preocupados y otra cosa que anhelo es poder conocer a mi hermano verdadero que tras 43 años mi señora lo encontró en las redes sociales. Yo me separé de él cuando tenía tres meses porque mi madre le dejó a a él y a mi hermana con mi papá y a mí me llevaron con otra familia”.

“Gracias a Dios era una buena familia que me enseñó buenos principios, me mandó al ejército y me enteré que tenía hermanos ya de grande. Cuando mi señora publicó en redes sociales que estaba buscando a mis hermanos finalmente nos encontramos y espero poder conocerlo muy pronto como ya pude conocer a mi hermana que está acá en Posadas”, finalizó.