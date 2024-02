Ratifican que por ahora el Inym mantiene las facultades para definir precios de la yerba

jueves 08 de febrero de 2024 | 17:18hs.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo afirmó que no está confirmada la designación de un nuevo presidente en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Del mismo modo productores y representantes de cooperativas yerbateras, dejaron planteado que no reconocen a Daniel Notta como titular del Instituto y hasta los productores, ya descartan tal designación.

Fue lo que se planteó tras el encuentro que tuvo Pazo en reunión concretada en la sede del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones presidido por el ministro Facundo López Sartori, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Petterson; los diputados provinciales Juan José Szychowski y Miguel Núñez y los directores del Inym Ricardo Maciel, Jonás Petterson, Denis Bochert y Gerardo Vallejos, productores y cooperativas yerbateras.

El funcionario nacional de esta manera dio continuidad al encuentro que tuvieron los representantes del sector yerbatero en Buenos Aires. Esta vez, estando en Posadas el secretario Pazo brindó algunas definiciones, como la continuidad del esquema de funcionamiento en cuanto a la definición de precios. De esta manera en caso de que no exista unanimidad en el directorio del Inym en la sesión especial de precios, será la Nación la que resuelva mediante laudo. De esta manera dejó asentado que por ahora el Inym mantiene sus facultades hasta que se reglamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei.

“Venimos a escuchar la realidad de los productores, queríamos entender de primera mano las necesidades y las opinión de la conflictividad que tenía el sector”, dijo Pazo en ronda de prensa. A su vez adelantó que se acordó una nueva reunión para avanzar con los puntos tratados.

Sin nombramiento

Al ser consultado sobre la debatida designación de un nuevo director en el instituto afirmó ante la consulta de El Territorio “todavía no hay un nombramiento formal de nadie como titular del Inym y quedamos en seguir hablando con las autoridades de Bioeconomia”, afirmó Pazo.

Respecto a la desregulación del Instituto, primero aclaró que “la desregulación de los mercados en general, claramente es una política de Estado” del Gobierno nacional. Indicó que se habló en Posadas de cómo avanzar en la transición “hacia un mercado más competitivo, donde no queden fuera los pequeños y medianos productores de la provincia”.

El ministro Facundo López Sartori, planteo que la reunión se dio en el marco de una gran incertidumbre ante el cambio de autoridades del gobierno nacional, al considerar oportuno el análisis del encuentro para plantear desde la importancia de establecer precios mínimos y buscar la regulación del mercado, “donde no solo tres o cuatro molinos definan el precio sino también lograr un equilibrio entre las pretensiones de los productores”. Allí también reiteró todos los temas abordados, “como la definición de un nuevo titular del Inym y avanzar en un nuevo precio de la hoja verde de la yerba mate”. Fueron justamente los reclamos estuvieron planteando por los productores a través de recientes tractorazos como ocurrió en San Pedro y Andresito que salieron a pedir 505 pesos el kilo de hoja verde cuando promedia en la actualidad entre 220 a 240 pesos el kilo.

También se abordó en forma posterior temas relacionados al sector tabacalero porque preocupa el contrabando del producto hacia Brasil, además de lograr un precio más razonable y mantener la posición de retención cero como el caso forestal y buscar nuevos mercados.

Se abrió un diálogo

Sergio Delapierre, como productor autoconvocado, destacó en primer lugar, las declaraciones de Pazo en cuanto a que hasta tanto el DNU no se reglamente, “el instituto no cambia. Es una novedad para nosotros”. Añadió que “en segundo lugar se va armar un equipo de trabajo para revisar los costos de la yerba mate y en tercer lugar, se abrió un diálogo entre el Gobierno nacional y la actividad yerbatera de Corrientes y Misiones”. Al destacar como positiva la reunión, concluyó sobre la situación de la presidencia del Inym que “Notta no es el presidente y nosotros entendimos que no lo va a ser. Lo que cuestionamos es la forma en que se eligió presidente que tiene que ser por consulta de los sectores”, concluyó Delapierre.