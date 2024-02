Al-Nassr goleó 6-0 al Inter Miami: Lionel Messi entró en los 8 minutos finales y Cristiano lo vio desde afuera

viernes 02 de febrero de 2024 | 12:35hs.

Las Garzas del Tata Martino no hacen pie en la pretemporada y cayeron en un nuevo amistoso. Leo fue suplente y entró a 8' del final.

Pintaba para una fiesta. El Inter Miami ante el Al-Nassr. Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Quizás, la última oportunidad para que se crucen los dos astros del siglo XXI. Sin embargo, con Leo en el banco de suplentes y CR7 en el palco de honor, el espectáculo lo dio el equipo de Arabia Saudita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y es difícil de digerir. Un 6-0 que sacude el avispero para las Garzas, dentro de una pretemporada que dio solo dudas y ninguna certeza. ¿Y ahora?

“La liga de Arabia Saudita es mejor que la de los Estados Unidos”, había soltado CR7 en julio. Era comprobable únicamente en la imaginación de los hinchas, ya que resultaba muy difícil que se enfrentaran un equipo de Medio Oriente con otro de América del Norte. Este amistoso de pretemporada prometía no solamente volver cruzar al 10 y al 7, sino también responder la premisa del astro portugués.

El partido comenzó sin las estrellas. Por un lado, Leo exigió no ir de arranque ya que padecía una molestia muscular. Por el otro, Cristiano se abstuvo de decir presente, ya que todavía no se pudo recuperar de una lesión. Los magnates árabes, que tanto habían invertido para que semejante evento se llevara a cabo en Riad, debieron conformarse con un Anderson Talisca en modo Adriano. Y un Inter Miami que hizo agua por todos lados.

Gerardo Martino volvió a apostar por un 5-3-2, con Gressel y Jordi Alba por las bandas, y un mediocampo compuesto por George, Sergio Busquets y David Ruiz. Pero, claro, la pieza más importante estaba en el banco de suplentes: Luis Suárez compartió el flanco de ataque con Leonardo Campana. Y a pesar de las buenas intenciones iniciales, el Al-Nassr no le dio respiro.

La imprecisión en la salida (sobre todo de Toto Avilés) fue una constante, además del pésimo retroceso luego de la pérdida y la poca o nula generación en ataque, producto de la previsibilidad de los volantes y la poca movilidad. Ante ello, los de Luis Castro no perdonaron: 2-0 a los 10', gracias a regalitos de la defensa y el aporte de Talisca y Otavio.

Cuando parecía que el Inter podía tener capacidad de reacción, llegó el gol de Aymeric Laporte desde 60 metros. Tan espectacular como fiel reflejo del trámite. Un equipo metido. El otro, dormido. Tan desmoralizante fue que siguieron cayendo los goles: Mohammed Khalil Marran contribuyó, mientras que Talisca completó su hat-trick.

Leo saltó al campo a 10' del final. ¿Innecesario? Puede ser. Lo cierto es que su presencia respondía a la necesidad de sumar minutos y ver cómo estaba desde lo físico. No pudo tener injerencia dentro de un equipo que ya estaba abatido y un partido al que le sobró media hora. Diez intervenciones, seis pases de ocho dados y un remate bloqueado.

Luego de no poder clasificarse a los playoffs de la Major League Soccer, el consuelo del Inter Miami radicaba en que, tanto Leo como Sergio Busquets y Jordi Alba, recién habían llegado a los Estados Unidos a mitad de temporada. No obstante, con la pretemporada encima y a pesar de la incorporación de Luis Suárez, las Garzas no muestran progreso alguno. Algo preocupante de cara a un año en el que disputarán la Liga de Campeones de la Concacaf.