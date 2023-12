La opción de la cosmética natural para el arbolito

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Una novedosa opción para descubrir y regalar en estas fiestas es la cosmética natural realizada artesanalmente por emprendedoras locales y con materia prima seleccionada cuidadosamente y que revaloriza el vínculo con la madre tierra.



Un bouquet como universo de aromas, texturas y propiedades nutritivas y medicinales para la piel se despliega en el catálogo de Caléndula, la marca de Savitri Petruf y Selene Gross de Posadas.



El proyecto de cosmética natural se concretó en la pandemia y fue creciendo paso a paso y consolidándose con una variedad de productos como tinturas madres, aceites esenciales, champú sólido, desodorante, jabones, perfumes, serúm y más. También una línea dedicada a la primera infancia en la que sobresalen óleos calcáreos, gel de ducha y repelente.



Agroecológico y misionero

“En la elaboración de nuestros productos priorizamos que la materia prima sea agroecológica y producida en Misiones”, contaron las emprendedoras y aclararon que no siempre los insumos están disponibles en la provincia y que por ello ciertos productos hay que comprarlos importados o de otras provincias.



“La tendencia de la cosmética natural es incipiente en Misiones pero es muy fuerte en otros lugares como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y por nuestro trabajo en el sector y nuestra búsqueda por perfeccionarnos nos conectamos con una red de emprendimientos y productores a nivel país como para garantizar que los productos tengan esta característica cuidada y amigable con el medio ambiente”, describieron.



Ellas se conocieron hace años por su trabajo en el ámbito de la cocina, donde cada una tiene su proyecto por separado y convergieron en esta nueva iniciativa que comenzó primero como una búsqueda más personal de generar alternativas de artículos de cuidado más naturales y con menos o nada de sustancias sintéticas que hasta pueden resultar tóxicas.



“Como venimos del rubro de la cocina, en general cuando uno busca ingredientes saludables y busca saber sobre el origen de lo que elaboramos y consumimos como alimento, al mismo tiempo también te vas haciendo la pregunta de qué usamos en nuestra piel para nutrirla, en el cuerpo, en el pelo o con las cremas dentales, ya que los productos industriales tienen algunos ingredientes que no son tan saludables”, expuso Savitri.



Con esta inquietud desarrollaron Caléndula, que tiene entre sus ingredientes estrella a la lavanda que cultivan y otras hierbas con propiedades medicinales y cosméticas ancestrales.



Jojoba, urucum, cítricos, jazmín, caléndula, romero, menta, eucalipto, sándalo, citronela y otros se integran en las formulaciones.



“La idea a futuro es poder producir nuestras propias plantas, por ahora Selene tiene en su casa la lavanda que está creciendo muy bien y la secamos y estamos probando con otras especies, pero eso es solo una parte de lo que usamos, todavía no tenemos el volumen de producción necesaria y también hay procesos que necesitan unos equipos que no tenemos pero en la provincia hay chacras agroecológicas que hacen aceites esenciales y otros productos”, relató Savitri.



Caléndula se fue expandiendo por el boca a boca y por las redes sociales, y las socias suelen estar presentes en ferias con demostraciones de sus productos y donde tiene lugar una instancia de diálogo con el público.



“Muchas personas se quedan sorprendidas cuando les contamos las sustancias sintéticas que pueden ser dañinas y que son utilizadas comúnmente en los productos industriales, como consumidores nos falta mucho esta información y, nosotras tratamos de sumar nuestro granito de arena resaltando los beneficios de los productos naturales”, expuso Selene. Selene desmolda los perfumes sólidos con aceites esenciales. Foto: Víctor Hugo Paniagua

De igual forma que estamos hoy más atentos a lo que comemos y la calidad de los alimentos que incorporamos a nuestro cuerpo, “con la cosmética debería ser lo mismo”, consideraron. “La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el que nos protege y por eso debemos nutrirlo con amor. Y en esa lógica de nutrir, el cuerpo va a recibir y asimilar mejor lo natural, lo que no sienta que es algo extraño y los productos naturales trabajan en sinergia y así los activos se potencian”.



En sus preparaciones utilizan recetas magistrales con fórmulas de probada efectividad. “Nosotras no somos químicas y no hacemos fórmulas nuevas pero sí hacemos un rescate del gran conocimiento ancestral”. Mientras, la innovación reside en la presentación, calidad y versatilidad de los productos, aseguraron.



Selene y Savitri estarán en la Expo Navidad de Spacio Mujer, el domingo 17 de diciembre desde las 17 en la ex Estación de Trenes, en el cuarto tramo de la Costanera.

