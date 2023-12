Obsequios con propósito, artesanales y sustentables

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Existe una máxima en el mundo de los artesanos, atribuida por algunos a la médica y pedagoga María Montessori, pero que ya tomó relevancia universal y que reza “cuantas menos cosas haga un juguete, más cosas hará la mente de un niño”.



Esta simpleza permite un sinfín de posibilidades, desde habilidades físicas y manuales, hasta cognitivas y sociales, que son siempre preferibles antes que aquellos que presentan una única actividad.



Agustina, Valeria y Gustavo son tres emprendedores, que con telas, hilos y madera crean verdadera magia conjugada en un juguete que puede deleitar a chicos y grandes. Al ingresar a sus talleres se puede sentir la nostalgia por los juguetes de antaño, esos que los abuelos atesoraban desde su niñez, mezclados con la impronta de poder ofrecer un producto más amigable con la naturaleza.



Retazos de telas e hilos se convierten en comiditas de paño, o títeres de dedos y la madera de descarte en autitos, camiones, juegos de encastre y sonajeros.



Reinventar el crochet

Valeria Zacaríaz, desde su emprendimiento Ojo al Punto, busca acompañar todas las etapas del crecimiento del niño. Arranca con una mantita de apego que sirve primero para abrigarlo, luego como apoyo emocional y se utilizará luego para el juego, como manta o como mantel. “Los hilos de algodón resisten los lavados y es hipoalergénico”, explicó la especialista en la técnica del tejido en crochet.



Hoy sus pedidos se ven inundados de amigurumis de personajes infantiles, carteras y morrales, comiditas y muñecos.



Todo lo anterior acompañado por una idea de cuidado del medioambiente “además de materiales nobles, el packaging corona la entrega. Más allá de que sea agradable a la vista, busco que tenga un sentido. Por ejemplo, ahora estoy haciendo tarjetitas que tienen semillitas. Entonces tiene un fin, no termina en la basura, sino que se puede plantar”, agregó.



De las aulas a la carpintería

Gustavo Castro es un docente jubilado de Jardín América, que se trasladó a Posadas, tiempo atrás. Ya en su tierra natal había encontrado en el trabajo artesanal con la madera su válvula de escape. Al ingresar a su taller se asemeja a un Gepetto que busca dar vida a las emociones de toda la familia. Con madera reciclada de distintos aserraderos realiza juegos de arrastre y didácticos, “autos, camiones, acoplados, escudos, sillones, casitas y cocinitas”. La carpintería le permite a Gustavo Castro seguir compartiendo con los niños. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En su espacio ferial en el cuarto tramo de la costanera, los adultos y niños que se acercan a Art/Mad Juguetes Artesanales, se deslumbran por igual.



“Los padres dicen: 'yo tenía de chico un camión como este' y los pequeños encuentran una actividad para hacer con sus padres”, explicó el docente devenido en carpintero.



También detalló que se sigue maravillando con como para los chicos los juguetes no tienen género. “Uno me contó que de grande quería ser chef, la mamá le insistía en que se llevara un escudo, pero él se plantó y finalmente se retiraron con una cocinita. Y eso es buenísimo”, contó.



Limona desde la cuna al juego

Agustina Juárez lleva adelante Limona, empezó haciendo ajuares para bebés con elementos básicos sumado un almohadoncito para contener la cabeza en los asientos del auto o cochecito. Luego vinieron las almohadillas con semillas para los cólicos.



Inspirada en sus hijos, siguió creando objetos y juguetes que pudieran acompañarlos en cada etapa.

Limona crece de la mano de las infancias. Foto: Víctor Hugo Paniagua

“La idea es que ellos puedan agarrarlos, morderlos, que no sean peligrosos, que sean atractivos, pero no estridentes con muchos colores. Muñecos que los acompañen en su cochecito, en las siestas o jugando en el piso en su casa. Así surgió la coneja de apego con sus orejas y patas largas. Es fácil de manipular para ellos porque es liviana y toda la cara está bordada, es decir que no se corre el riesgo de que se les pueda salir un ojo o la nariz”, indicó.



A los muñecos de tela se sumaron, más almohadones decorativos, banderines, comiditas, vajilla y utensilios de cocina en telas, bloques, juguetes de encastre, autitos y cámara de fotos.



“Esto les permite imaginar, no tienen todo servido y tampoco tienen instrucciones. Los bloques o palitos de colores de distintos tamaños, por ejemplo, los pueden ordenar de mayor a menor, por colores, pueden ser puentes, casas, calles, lo que ellos quieran. No están limitados a las instrucciones del fabricante”, manifestó.



Al igual que sus colegas, Juárez, la Colo, como muchos la conocen, se mantiene en la línea de materiales nobles, no utiliza plásticos en sus productos, la madera es reutilizada y sus telas son de algodón.



Todos buscan seguir educando a sus clientes en que se puede lograr la diversión de la mano de las cosas simples y ecoamigables. Creando grandes historias, interactuando con estos artículos, solos o acompañados, pero libre de instrucciones, estas creaciones van mucho más allá del entretenimiento.

