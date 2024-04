Territorio fun | El Territorio

domingo 28 de abril de 2024 | 1:00hs.

Marcelo y Justino compartieron una apetitosa merienda.

Las más pedidas

Una foto - Mesita; Nicki Nicole; Emilia; Tiago PZK Hola Perdida - Luck Ra; KHEA Piel - Tiago PZK; Ke Personajes 30 Grados - El Turko; Mandale Flow Bubalú - Feid; Rema Que Me Falte Todo - Luck Ra; Abel Pintos La original - Emilia; Tini Yes, and? Ariana Grande La Morocha - Luck Ra; BM Sinverguenza - Emanero; Ángela Torres, Karina; Jmena

Fátima y un momento de relax en medio de la rutina diaria.

Marcelo y Liliana y un encuentro de charlas y anécdotas.

Francisco y Magela, entre risas y momentos de juegos.

Marcos y una pose feliz para el recuerdo.

Talleres lidera ranking en Tik Tok

La comunidad digital de Talleres se consolida cada vez más con índices de crecimientos en todos sus canales oficiales.



La red social Tik Tok posiciona al Matador dentro de las cinco instituciones con mayor cantidad de visualizaciones de la región en marzo pasado, según lo publicado por Deportes & Finanzas, el sitio especializado en Sport Managemet y Social Media.



La “T” quedó en el cuarto puesto, con 33,2 millones de visualizaciones, relegando a River Plate a la quinta colocación: América (México) – 51,2 M Inter (EEUU) – 46,5 M Palmeiras (Brasil) – 38.6 M Talleres (Argentina) – 33,2 River Plate (Argentina) -24,3

Lanzamientos de la semana

La semana dejó emocionantes novedades para los seguidores de los videojuegos con el lanzamiento de una serie de videojuegos altamente anticipados, para diversas plataformas, incluidas Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los títulos más destacados se encuentran ‘TopSpin 2K25′, ‘SaGa Emerald Beyond’ y ‘Tales of Kenzera: ZAU’,



Asimismo, dejó notables actualizaciones en el ámbito de las publicaciones ilustradas, con una mezcla de géneros, estilos y narrativas. Desde textos consagrados hasta auténticas joyas ocultas que esperan ser descubiertas. Todo arranco con el lanzamiento en Steam y PC de ‘Dead Island 2′, un grande del género de terror. Le siguieron ‘Eiyuuden Chronicle: Hundred Heroes, ‘Tales of Kenzera: ZAU’, ‘Rotwood’, ‘Oddsparks: An Automation Adventure’ y ‘Backrooms Break’, entre otros.