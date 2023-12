Confecciona muñecas peponas con tela y materiales reciclables

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

En tiempos en los que la exuberancia e inmediatez de la tecnología avanza a pasos agigantados, también hay quienes dedican paciencia y trabajo a la labor artesanal, teniendo en cuenta los detalles y algunas tradiciones que vale seguir replicando.



Considerando que el trabajo manual y a pequeña escala deviene con un sentimiento de entrega, dedicación y originalidad, los productos artesanales suelen convertirse en una buena opción para obsequiar, sobre todo en épocas navideñas en las que se busca algo especial y significativo.



Y entre las opciones se destaca la propuesta de Neide Mustafa (62), quien se dedica a confeccionar muñecas de tela a las que le agrega su “impronta y amor”.



Oriunda de Brasil y asentada en Puerto Iguazú, fabrica las tradicionales muñecas peponas y las comercializa en la feria de artesanos que exponen sus productos en la plaza central San Martín.



“Encontré en la fabricación de muñecas mi terapia. Por la mañana soy ama de casa y por las tardes me pongo a trabajar. Me siento a cortar las telas, a pegar los detalles, a coser y hasta me olvido de merendar. Amo lo que hago. Este trabajo me permite pagar los materiales y tener algo de dinero en el bolsillo todos los días”, contó.



Hace cuatro años se dedica al emprendimiento y constantemente se capacita a través de videos en internet y cursos, con el objetivo de ofrecer productos variados y de calidad. Actualmente trabaja entre seis y ocho horas por día. Y además de la tela, muchas de sus piezas cuentan con materiales reciclables como CD y envases de tetrabrik que utiliza para crear accesorios de anexo.



Hoy cuenta con un amplio stock de muñecas de diferentes formas y colores, aunque el principio de su proyecto fue un poco frustrante.



“Cuando comencé no me salían lindas. Tenía muchos errores, desprolijidades, pero no desistí porque todo es cuestión de práctica. Seguí intentando hasta que comenzaron a salir bien. Hoy tengo un gran stock”, dijo la emprendedora.



Las muñecas son confeccionadas y pintadas a mano, cada detalle es llevado a la acción de forma minuciosa, ya que Neide es muy detallista. “Todo es pensado antes de empezar: el color, los detalles, los lacitos del cabello, las trenzas, la ropa. Cada una es única y desde la primera puntada hasta la última son confeccionadas con mucho amor”, dijo. Y agregó: “Todas son perfumadas, eso les da un toque especial”.



Por estos días, considerando que se acercan las fiestas de fin de año y todos buscan regalos originales, Neide trabaja contrarreloj, pero a cada pieza le dedica el tiempo y la pasión adecuada. “Me encanta hacerlas, lo disfruto y trato de hacer lo mejor posible”, explicó asegurando que se dedica con responsabilidad y entrega.



Actualmente, sus muñecas se consiguen solamente en la feria, aunque planea en los próximos días crear su página ‘Arteboneca’, en las redes sociales, para también comerciar por otras vías.

Regalos que inspiran valores La importancia de mantener la ilusión y acompañar en el juego Jugar con madera “enciende la mente de los niños” La opción de la cosmética natural para el arbolito Obsequios con propósito, artesanales y sustentables