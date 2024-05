El camino al cuadro principal se pone en marcha en el Tacurú | El Territorio

Durante esta jornada se disputará la ronda clasificatoria para definir a los 64 golfistas que se meterán en el cuadro principal. Desde mañana van los 'mano a mano'. La final, el sábado 25

sábado 11 de mayo de 2024 | 5:30hs.

Leo Triadani, último finalista, estará presente y espera un “gran torneo”.

La espera terminó. Desde hoy y hasta el próximo 25 de mayo se disputará la Copa El Territorio de golf, uno de los eventos más influyentes del calendario misionero.

Los links del Tacurú Social Club vuelven a vestirse de gala para recibir a más de 110 golfistas de toda la región y así cumplir con este tradicional evento que cuenta con un amplio recorrido en la historia del deporte local. De hecho es considerado por muchos el más influyente si de golf se trata.

Como es costumbre durante toda esta jornada habrá una ronda clasificatoria para definir los mejores 64 scores netos que se meterán en el cuadro principal, más exactamente los 32avos.

Esta especie de corte será en formato medal play con handicap; y en caso de igualdad en el puesto 64 se desempatará en la cancha por muerte súbita, con la proporción del hándicap de los jugadores a desempatar.

Mañana, en tanto, comenzarán los 32avos en el formato match play y así se producirán los choques en las restantes llaves.

El sábado 25 de mayo se desarrollarán las semifinales en horas de la mañana y la gran final por la tarde. También ese día habrá un Torneo Complementario.

Cabe destacar que los golfistas en los ‘mata y mata’ jugarán con el 85 por ciento de diferencia de su hándicap, según los organizadores.

Ausencia de peso

El campeón defensor es Juan Ignacio De Giácomi. El posadeño de 25 años marcó un hito histórico en mayo de 2023 luego de levantar este trofeo por quinta vez en la historia, una firma imposible de obviar que marcó época.

Para este año el Oreja no podrá formar parte de la fiesta debido a que estará compitiendo profesionalmente y se está preparando para la final del Ranking Argentino de Aficionados -del 17 al 19 de mayo-.

“Es una lástima por no poder estar. La Copa El Territorio tiene historia y no hay quien no la quiera ganar. Además se juega todos contra todos y es muy difícil imponerse porque cuando sos un bajo hándicap le das muchos golpes de ventaja a uno que tiene alto; la exigencia es alta y hay que jugar bien si o si porque no tenés oportunidad si pasa lo contrario”, remarcó De Giácomi.

“Ese es el condimento especial que hace lindo a este torneo. Hay que estar concentrado y no podés cometer errores. Cualquiera lo puede ganar”, agregó, haciendo hincapié en la competitividad que suele mostrar este prestigioso evento.

Por otra parte el finalista del 2023 y campeón en el 2021, Leonardo Triadani, aseguró que “esta Copa es muy especial porque incorpora una modalidad como el match play que es muy atractivo por lo competitivo. Tuve la fortuna de ser protagonista por lo que para mí es muy especial”, aseguró el posadeño.

“Además permite a jugadores de diferentes categorías competir entre sí. Ojalá que el clima acompañe y que sea una fiesta como nos tiene acostumbrado todos los años”, cerró.