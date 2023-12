Jugar con madera “enciende la mente de los niños”

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Algunas corrientes educativas como Montessori o la escuela Waldorf ya exponían hace décadas los beneficios de la madera como material noble en la elaboración de juguetes y elementos de enseñanza. Es que este tipo de productos representan una buena alternativa para que los niños aprendan y se diviertan, además de ser más económicos. Pero a su vez también los acercan a la naturaleza, permiten desarrollar la imaginación y concentración, y estimulan los sentidos, entre otros tantos beneficios.



Con esa premisa, la de ofrecer una alternativa distinta y que a la vez contribuya al desarrollo y el crecimiento íntegro, Claudia Kühn (26) unió sus dos pasiones: la carpintería y la docencia, para dedicar tiempo a la construcción de juguetes.



Oriunda de Ruiz de Montoya, pero instalada hace un tiempo en Capioví, es una de las pocas mujeres en el pueblo que realiza trabajos con madera y más aún, destinados al público infantil, con su marca Didacti Juegos.



Sus padres trabajan en el rubro maderero hace bastante tiempo. Es así como heredó conocimiento y práctica. Y con el foco puesto en los más chicos, abrazó sus dos predilecciones para hacerse camino en un ámbito más artesanal y específico.



“El emprendimiento surgió en 2019, un año después de haberme recibido de maestra jardinera. Investigué y me di cuenta que en la zona muy pocos comercializaban juegos didácticos de madera, algo muy importante y estimulante para los pequeños”, dijo la joven.



Su taller funciona en su propio hogar. Ahí se inspira, produce, elabora, y pinta. Entre caladoras de mano y de banco, lijadoras, perforadora, sensitiva y otras herramientas, crea diversos productos.



“Algunos los construyo sola, otros juegos no los fabrico desde cero sino que compro las piezas y le doy mi impronta porque hay máquinas que aún no tengo. Pero me gustaría ampliar mi emprendimiento, tener un local”, comentó quien por el momento comercializa a través de las redes sociales y lleva al aula algunas de sus fabricaciones para que sus alumnos también puedan disfrutarlas.



Beneficios y nobleza

Por otra parte, aseguró que más allá de los avances tecnológicos, -que también se reflejan en los juguetes con productos a pilas, recargables, con luces, colores, funciones mecánicas y otros tantos atractivos- el exceso no siempre representa lo mejor.



“Al regalar un juguete hay que pensar en el significado que tendrá ese objeto para el niño, para qué le va a servir, cómo lo va a ayudar, si beneficia o no en su crecimiento”, marcó.



Y entre los tantos beneficios, destacó que los juguetes de madera son duraderos, seguros, ecológicos -ya que la materia prima es un recurso renovable y biodegradable- y, lo más importante, favorecen el desarrollo cognitivo de los niños.



Es que “nada enciende más la mente de un niño que jugar y con estos productos simples y nobles se los invita a explorar el mundo y a dejar volar la imaginación”, aseguró.

