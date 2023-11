Milei reiteró que romperá relaciones con China y Brasil y recibió críticas

jueves 16 de noviembre de 2023 | 6:02hs.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, reiteró ayer ante los empresarios más poderosos del país su postura de “no alinearse” con China y Brasil y reafirmó que descartaría la obra pública para avanzar hacia un modelo de “iniciativa privada a la chilena”, pero evitó referirse a la dolarización de la economía y al cierre del Banco Central, dos ejes de su programa de gobierno.

Las propuestas de Milei generaron objeciones de parte de varios de los empresarios: hubo quien consideró “nefasto” el corte de relaciones con esos países porque afectaría a los mercados, mientras otros resaltaron la importancia de la obra pública.

“En la cuestión comercial considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos”, sentenció Milei al disertar ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

La entidad agrupa a los empresarios más poderosos del país, muchos de los cuales mantienen negocios con los dos principales socios comerciales de la Argentina despreciados por el candidato libertario.

Milei consideró esencial “derivar falacias” sobre la obra pública e infraestructura y aseguró que “es una mentira que genera empleo”.

Un modelo a la chilena

“No es necesario que esté el gobierno metido en el medio, estamos planteando un modelo de iniciativa privada a la chilena, donde el empresario hace un estudio y si sale bien bárbaro y si va mal quiebran”, aseveró.

El encuentro del Cicyp es el segundo del año y se realizó en el tradicional Alvear Palace Hotel, en el barrio porteño de Recoleta, en el cual hoy disertará el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

Más allá de mantener dos de sus posturas más debatidas, como la de romper relaciones institucionales con China y Brasil, el economista no reiteró su plan de dolarizar la economía y de cerrar el Banco Central.

El candidato llegó acompañado de su hermana Karina Milei; el excandidato a jefe de Gobierno local y legislador porteño Ramiro Marra; y el expresidente del Banco Provincia y asesor Guillermo Francos.

Milei sostuvo durante su discurso que su planteo es la diferencia entre “populismo y República” y volvió a pedir que no se dejen conducir por el “miedo”.

“A la luz de tantos años de decadencia parece un salto al vacío, pero un salto al vacío es seguir con este camino y el miedo no conduce nada, genera parálisis y gana el statu quo”, subrayó.

Afirmó además que un eventual gobierno suyo va a solucionar el problema del cepo y la brecha cambiaria a través de “resolver el problema de las Leliq” (letras de liquidez).

Varios empresarios consultados por Télam indicaron que “no creían” que se fueran a aplicar todas las propuestas del candidato, como la de alejarse de China o Brasil.





