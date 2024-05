Buscan que Milei no utilice el Cabildo de Córdoba | El Territorio

Ante un casi desdibujado Pacto de Mayo, un sector del peronismo cordobés intenta que el presidente no pueda usar ese espacio porque entienden que, si no van los gobernadores, sería un acto partidario.

lunes 20 de mayo de 2024 | 12:19hs.

Si bien el gobierno nacional ha dado por caído el "Pacto de Mayo", todavía sigue vigente la posibilidad de un acto "anti casta", con la presencia de Javier Milei en el Cabildo de la Capital cordobesa. La idea de que el mandatario libertario salude a sus seguidores asomando desde el balcón del emblemático edificio colonial es muy antipática para quienes dirigen la municipalidad.

De concretarse el acto, obligaría a organizar una recepción y una foto incómoda entre el presidente y el intendente de la ciudad Daniel Passerini a quien chocó abiertamente por cuestiones de fondo pero también por temas de gestión, como los subsidios al transporte. El punto no es menor, porque mientras Milei continúa recibiendo apoyo de los cordobeses, Passerini soporta un caída en su imagen motivada por la crisis del transporte urbano, que tiene un precio de 700 pesos el boleto y un servicio que no se condice con ese valor, según algunas encuestas de las últimas semanas.

Passerini siempre marcó profundas diferencias con Milei y su política económica: "Quiere volver a los 90, pero pasando por el 2001", dijo el intendente capitalino días atrás.

En su gabinete hay voces encontradas respecto a la posibilidad de ceder el Cabildo para un mitin libertario, sin institucionalidad. "Es un lugar reservado a actos institucionales. Una cosa es un acto con gobernadores, en el marco de un acuerdo general, más allá de compartir las ideas de fondo. Muy distinto es un acto partidario para celebrar un ajuste basado en la licuación de las jubilaciones y los salarios", dijo un estrecho colaborador de Passerini.

Los libertarios locales admiten que aunque "no hay indicaciones" respecto de qué hará Milei el 25 de mayo en Córdoba, prefieren que no haya un acto en Córdoba. "El Pacto de Mayo era para demostrarle a la gente que la política había entendido la necesidad de resetear el sistema político y arranca de cero con una nueva ley que sienta las bases de un nuevo país. Si la ley no está, qué acto vamos a hacer", dicen por lo bajo algunos referentes libertarios

Ya el uso del Palacio de Justicia para el "pacto de mayo" había desatado debates internos en el Poder Judicial: algunos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) veían un avasallamiento del Ejecutivo sobre otro poder del Estado. Cuando se supo que no habría firma del pacto, varios vocales del TSJ respiraron aliviados. Ahora la pelota quedó en la cancha de Passerini.

En la Municipalidad confirmaron a LPO que no hubo pedido formal para el uso del Cabildo. La noche del 24 de mayo se realizará allí el tradicional cambio de guardia de honor y el festival patrio de vigilia. Durante la madrugada se desmonta el escenario, ya que a las 8 se realiza el izamiento de la bandera en el principal mástil de la ciudad, por lo que el armado de un nuevo escenario debería ser contrarreloj.

