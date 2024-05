Para la vicepresidenta representa “un gobierno de odio” | El Territorio

domingo 19 de mayo de 2024 | 6:02hs.

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei es un “gobierno del odio”.

En su intervención en la jornada “Más que empleo”, organizada por Cáritas, Cruz Roja, Fundación Once y Fundación Secretariado Gitano, Díaz se expresó sobre la presencia del libertario en su país.

“Estamos como país hastiados de la política del odio, yo defiendo la política de los afectos, un odio inoculado por arriba, no son muchos los generadores de odio pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres”.

Días atrás, el ministro Puente había criticado al presidente de extrema derecha. El funcionario sugirió que Milei había “ingerido sustancias” y la frase derivó en un cruce con la Casa Rosada.

Sánchez dijo que Milei es la ultraderecha internacional