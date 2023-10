El país vota a presidente: cinco opciones y la chance del balotaje

domingo 22 de octubre de 2023 | 1:30hs.

Hoy los ciudadanos argentinos concurrirán a los centros de votación de todo el país para elegir presidente y vicepresidente. También, como ocurrirá en Misiones, se renovarán 24 senadores nacionales en representación de ocho provincias, 130 diputados nacionales en todo el país y 19 parlamentarios del Mercosur para el distrito nacional y 24 para el distrito regional. En el caso de Misiones, renovará un cargo en el Parlasur al finalizar mandato Julia Perié.



En la jornada electoral, además se suman las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca donde elegirán gobernador y la ciudad de Buenos Aires, al nuevo jefe de Gobierno.



Hoy se buscará definir quién será el reemplazante de Alberto Fernández en la presidencia, que deberá hacer entrega del mando el 10 de diciembre. Para que ello ocurra, los candidatos a ese cargo que alcanzaron el piso de 1,5% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) de agosto deberá conseguir en las elecciones generales del hoy el 45% de los votos o el 40% de los sufragios y una diferencia de 10 puntos respecto del binomio que se ubique en segundo lugar para evitar ir al balotaje. Es el desafío que se enfrentan el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa (Unión por la Patria); el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza LLA), la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). Son los mejores posicionados para intentar la segunda vuelta. Más alejado, se encuentra el gobernador y candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Juan Schiaretti y la abogada de derechos humanos, Myriam Bregman (PTS), por el Frente de Izquierda-Unidad.



En el Senado

La Cámara alta conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner renueva en esta ocasión las bancas de los representantes de ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y San Juan. Allí, ninguna de las dos fuerzas mayoritarias, el oficialista Frente de Todos (FdT) -ahora Unión por la Patria, UP- y el opositor Juntos por el Cambio (JxC), ostenta la mayoría y la aparición de un nuevo actor político, La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, busca romper el histórico predominio bipartidista.



Los interbloques del FdT (ahora UP) y de JxC arriesgarán casi un tercio de sus bancas, aunque Juntos por el Cambio es la fuerza que mayor número pondrá en juego, 11 en total, mientras que el Frente de Todos arriesgará ocho. El interbloque opositor que conduce el mendocino, electo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tiene 33 bancas mientras que el oficialismo que lidera el formoseño José Mayans tiene 31.



El FdT perdió bancas este año, recuerda la agencia Télam, después de que cinco legisladores del peronismo decidieron apartarse y conformar un espacio por separado, aunque en algunas votaciones acompañaron de todos modos las propuestas oficiales.



Senadores de Misiones



En el caso de Misiones son tres las bancas a senadores a renovar, porque terminan mandatos Maurice Fabián Closs y Magdalena Solari Quintana, ambos del Frente Renovador de la Concordia y Humberto Schiavoni por el frente Cambiemos. Todos habían asumido el 10 de diciembre de 2017.



En Diputados

La Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, renueva 130 de las 257 bancas que tendrán mandato desde 2023 y hasta 2027.



La provincia de Buenos Aires pone en juego 35, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12; Santa Fe, 10; Córdoba, nueve; Mendoza y Tucumán, cinco cada una; Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero, cuatro cada una; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres cada una y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos cada una.



En estos comicios, cada fuerza política pondrá en juego una cantidad diferente de bancas.



De los 130 escaños el FdT (ahora Unión por el Pueblo) pone en juego 68 de sus 118 legisladores y JxC, 55 de sus 117. Dentro de JxC, el PRO arriesga 23 de sus 48; la UCR 17 de sus 34; la Coalición Cívica siete de sus 10; Evolución Radical cuatro de sus 12; Encuentro federal dos de sus cuatro; además de dos de los nueve integrantes de bloques minoritarios.



Las siete bancas restantes que se ponen en juego se distribuyen entre otras fuerzas políticas provinciales o minoritarias,



En el caso de Misiones

En el caso de Misiones, se busca reemplazantes de cuatro bancas, al concluir mandatos de quienes asumieron en diciembre del 2019, son Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos), Cristina Brítez (Frente de Todos), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) y Alfredo Schiavoni (PRO).

Los candidatos de Misiones

Entre los candidatos misioneros que van las bancas están, desde Juntos por el Cambio, a senador Martín Goerling y Carolina Gross, y a diputados nacionales como primer precandidato a Emmanuel Bianchetti acompañado por Nancy Heck. Héctor 'Cacho' Bárbaro va por su reelección como candidato a diputado nacional por el Partido Agrario y Social (Pays), acompañado por la referente social Graciela de Melo, del Partido del Trabajo y del Pueblo. Por ese espacio, se postulan a senadores el médico comunitario eldoradense Sebastián Tiozzo y la dirigente Elvani Goring, de Colonia Aurora. En tanto, la actual concejal de El Soberbio Normelia Dos Santos es candidata a parlamentaria del Mercosur. Va con lista corta, pero apoya como candidato a presidente a Sergio Massa.



Es que el Frente Renovador de la Concordia Social acordó con el aspirante a la presidencia por Unión por la Patria acompañarlo con lista completa del partido provincial. De esta manera el espacio conducido por Carlos Rovira impulsa, a través de Innovación Federal, para candidatos a senadores nacionales, al actual vicegobernador Carlos Arce y a la diputada provincial Sonia Rojas Decut y como suplentes Milton Astroza y Daniela Cristina López. Como candidatos a diputados nacionales encabeza la lista el concejal posadeño Daniel “Colo” Vancsik, acompañado por la diputada provincial Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Adriana Bezus. Y como candidato al Parlasur, Diego Sartori.

Además de presidente y vice, Misiones elige legisladores y parlamentarios

Otros cuatro distritos importantes también eligen hoy sus autoridades