Otros cuatro distritos importantes también eligen hoy sus autoridades

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Además de elegir presidente, vicepresidente y las bancas en senadores y diputados, también los ciudadanos terminarán por decidir con sus votos otros cargos en disputa, como en uno de los distritos más importantes. Se trata de la provincia de Buenos Aires, que por amplia diferencia es la que cuenta con la mayor cantidad de electores. Los ciudadanos habilitados para ejercer el voto son 13.110.768 representando un 37,04% del total del país. Buenos Aires, con Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los cuatro distritos con mayor porcentaje de electores en todo el país, alcanzando más de un 60% entre todos. En este importante distrito se definen candidaturas, como también este domingo estarán puestas las miradas en tres provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca donde se elegirán gobernador y la ciudad de Buenos Aires, al nuevo jefe de Gobierno, con posibilidades de ingresar a un posible balotaje en noviembre.



En Provincia de Buenos Aires

Como se indicó la Provincia de Buenos Aires, es el mayor distrito electoral del país y es decisivo para los resultados de la elección nacional. Allí Axel Kicillof buscará su reelección como gobernador al frente de la lista de Unión por la Patria (UP).



Es una competencia que tiene como principales adversarios a Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza).



El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tiene como candidato a la gobernación al dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero.



En la provincia de Buenos Aires no existe la instancia de balotaje, por lo que la mínima diferencia en favor de un candidato le dará el triunfo. En los comicios bonaerenses se elegirán, además de gobernador y vice, 35 diputados nacionales y tres senadores; un parlamentario del Mercosur; 135 intendentes; 46 diputados; 23 senadores bonaerenses; 1.097 concejales; y 401 consejeros escolares.



En las primarias, Axel Kicillof que va por su reelección por Unión por la Patria y acompañando a Sergio Massa obtuvo, 3.062.190 votos, dejando en segundo lugar a Juntos por el Cambio, que en internas se impuso Néstor Grindetti que responde a Patricia Bullrich a su rival Diego Santilli, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta y ambos sumaron 2.721.922 de votos, quedando en tercer lugar, Carolina Píparo, de La Libertad Avanza de Javier Milei, con 1.985.216 votos conseguidos.



Entre Ríos

En Entre Ríos, en las Paso a gobernador el oficialista Adán Bahl (Más para Entre Ríos) logró el 38% de los votos, pero Juntos por Entre Ríos, como fuerza, sumó mayor cantidad de votos, 46%, con Rogelio Frigerio como ganador de la interna. Son los que llegan con mayores chances, en un distrito donde el peronismo manda desde hace 20 años. Es el desafío que tiene Bahl como exvicegobernador, exministro provincial y actual intendente de la capital entrerriana.



Catamarca

En Catamarca, la provincia que gobierna el peronista Raúl Jalil, no generaría mayor sorpresa.



En las primarias, Jalil, que va por la reelección por Unión por la Patria, fue el más votado (55% de los votos). Dejó lejos a sus competidores: Flavio Fama, de Juntos por el Cambio, sumó con lo reunido por su competidor en internas, el 15% de los votos y un similar porcentaje (15,7%) José Jalil Colome (La Libertad Avanza).



Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el cuarto territorio más poblado del país, definirá al sucesor del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, también genera gran expectativa.



Además del nuevo jefe de Gobierno se elegirá el vicejefe, legisladores de la Ciudad y miembros de las Juntas Comunales. A diferencia de las elecciones primarias, y tras la polémica desatada a partir de las fallas registradas por la utilización de la Boleta Única Electrónica (Bue), los comicios porteños se realizarán con dos boletas: una para cargos nacionales y otra para autoridades locales, que se introducirán en el mismo sobre dentro de una única urna.



Además, los porteños elegirán a quiénes ocuparán las 30 bancas que se renuevan en la Legislatura porteña y 105 lugares dentro de las 15 comunas. Allí también puede producirse un balotaje, en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos. De esta manera, los 2 candidatos más votados protagonizarán una segunda vuelta dentro de los siguientes 30 días a la elección general.



Llega mejor posicionado, Jorge Macri, porque el Juntos por el Cambio obtuvo gracias al aporte del otro candidato Martín Lousteau (Evolución Radical), casi el 56% de los votos; es decir, debería mantener similar sumatoria de votos para evitar una segunda vuelta.



Ahí está agazapado Leandro Santoro, de Unión por la Patria (22%), con posibilidades de una segunda vuelta porque al no haber superado el 13%, quedó más lejos de tal posibilidad Ramiro Marra (La Libertad Avanza).

En Caba también puede haber balotaje

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los cuatro distritos del país con sistema de segunda vuelta electoral. Si el candidato más votado no supera el 50% de los votos afirmativos, hay balotaje.



Desde que la ciudad es un distrito autónomo ningún candidato ganó en primera vuelta Si ningún candidato tiene la mayoría absoluta -más del 50% de los votos, sin contar a los blancos y los nulos en el total-, los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta dentro de los siguientes 30 días a la elección, según la Constitución porteña.



Los otros tres distritos con balotaje son Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego. Las 20 provincias restantes, entre las que está la provincia de Buenos Aires, definen su gobernador por simple mayoría de votos, es decir, que gana el que obtuvo más votos en la primera vuelta, sin importar qué porcentaje obtuvo o qué diferencia sacó respecto del segundo.

