Además de presidente y vice, Misiones elige legisladores y parlamentarios

Hoy se celebran las elecciones generales, luego de las Primarias, y se definen los candidatos a Jefe de Estado que llegarían a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. También en Misiones se eligen senadores, diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur.



En este marco, en una jornada que comenzará a las 8 y finalizará con el cierre de urnas a las 18, son más de 35 millones de argentinos habilitados para votar, divididos en 104.577 mesas para sufragar. Dentro de estos números, Misiones posee poco más de 980 mil electores que podrán sufragar en 2.879 mesas habilitadas. Por otro lado, en el exterior hay 440 mil ciudadanos argentinos habilitados para votar.



En este contexto de comicios, habrá transporte público gratis para poder trasladarse a los centros de votación en gran parte del país y también en la provincia. Además, en Misiones quedaron afectados 3.000 efectivos policiales que trabajarán de manera coordinada con las fuerzas federales para asegurar una jornada electoral pacífica.



Marco nacional

El padrón electoral registra35.394.425 electores habilitados para votar en todo el país en las elecciones de este domingo 22 de octubre. En los comicios van a estar habilitadas un total de 104.577 mesas para sufragar. La provincia con más votantes empadronados es Buenos Aires, con 13.110.768 electores. En tanto, la que tiene menos personas registradas en el padrón electoral es Tierra del Fuego con 148.020. En la Ciudad de Buenos Aires hay 2.533.092 ciudadanos habilitados para sufragar.



Según los datos oficiales que indica la página oficial del gobierno nacional, se detalla por el orden alfabético de las provincias la cantidad de votantes. En tanto, Buenos Aires cuenta con 13.110.768, Catamarca con 340.168, Chaco tiene 1.001.813, Chubut con 474.242, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 2.533.092, Córdoba 3.065.088, Corrientes tiene 933.876, Entre Ríos con 1.143.459, Formosa con 482.602, Jujuy: con 590.861, La Pampa con 300.160, La Rioja tiene 304.456, Mendoza con 1.492.379, Misiones cuenta con 988.482, Neuquén con 553.748, Río Negro tiene 595.081, Salta, 1.090.057, San Juan 608.535, San Luis con 421.370, Santa Cruz tiene 265.330, Santa Fe cuenta con 2.818.280, Santiago del Estero con 812.080, Tierra del Fuego con 148.020 y por último Tucumán con 1.320.478



En Misiones

Por otro lado, en Misiones hay 454 centros de votación y un total de 2.879 mesas habilitadas para acercarse a votar. La tierra colorada tiene un total de 988.482 electores que eligen legisladores, además de los cargos máximos como presidente y vicepresidente de la Nación. Según el secretario nacional electoral distrito Misiones, Eduardo Bonetto, los primeros resultados se comenzarán a conocer pasadas las 21 de hoy, “al menos en la provincia de Misiones”, mientras que el próximo miércoles comenzaría el recuento de votos.



En Misiones los votantes decidirán entre cinco listas en total. Dos de ellas son listas completas -que incluye a legisladores, parlamentarios, presidente y vice- que son de Innovación Federal (Massa-Rossi), Juntos por el Cambio (Bullrich-Petri).



Por otro lado, estará el Partido Agrario y Social (con lista corta, sin fórmula presidencial), Luego estarán otras dos listas cortas con la categoría presidente y vice de Hacemos Nuestro País (Schiaretti-Randazzo) y del Frente de Izquierda (Bregman-Del Caño).



Movimiento de urnas

El martes pasado comenzó la distribución de urnas hacia el interior de Misiones de cara a los comicios generales que se celebran hoy. Según dieron a conocer desde la Secretaria Nacional Electoral Distrito Misiones, ese día partió el primer camión con las urnas que llegó a los distintos establecimientos de las localidades apostadas a la ruta nacional 12. Mientras, entre el miércoles y viernes se entregaron el total de las urnas en las zona Centro y Sur de la provincia.



Al respecto, Eduardo Bonetto, secretario Nacional Electoral del Distrito Misiones, relató la manera en que se trabajó para la correcta distribución de las urnas y que todos los elementos llegarán en tiempo y forma antes de los comicios a los 454 centros de votación.



“Esto se realiza desde hace mucho tiempo, a través de un plan de despliegue que desarrolla el correo argentino con el comando electoral y nosotros que entregamos el material al personal que custodia las urnas hasta ayer. Día que se distribuye en los locales de votación”, cerró.

Cerca de 8.000 DNI para retirar

Hay 8 mil DNI sin retirar en las delegaciones del Registro Provincial de las Personas. Por ende, desde la delegación invitan a los ciudadanos a retirar sus documentos. En Misiones las oficinas atenderán sábado y domingo de 8 a 18. Hoy son las elecciones en las que se elegirá al próximo presidente de la Nación y desde el Registro Provincial de las Personas (RPP) en Misiones precisaron que existen en las delegaciones de toda la tierra colorada alrededor de 8 mil DNI sin retirar.



La directora del Registro de Personas, Paula Echeverría, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó que “como todas las elecciones, vamos a tener un cronograma de trabajo en toda la provincia con las oficinas abiertas el sábado y el domingo de 8 a 18 de corrido a los fines de que aquellos ciudadanos que hicieron el trámite de DNI y no lo recibieron o no lo retiraron puedan acercarse a cualquiera de estas oficinas para poder ir a votar”.



Luego, añadió que desde el Registro se llevó adelante un relevamiento en estos días debido a que son números que se van ajustando todos los días. Hasta el viernes había en total 8.003 DNI por retirar en toda la tierra colorada. “Hay más documentos masculinos que femeninos y de ese universo 494 son de chicos de 16 años que podrían retirarlos para ir a votar”, detalló.

Refuerzan controles de seguridad en escuelas

En las elecciones generales 2023 poco más de 3.000 efectivos trabajarán para velar por la seguridad de la ciudadanía misionera. Estarán conectados de manera coordinada con las fuerzas federales para asegurar que los comicios de hoy se desarrollen de manera pacífica.



En este contexto, la Jefatura de Policía dispuso que más de 3 mil efectivos sean asignados específicamente para garantizar la seguridad y el orden dentro del proceso electoral.



Teniendo en cuenta el Código Electoral Nacional 19.945, la veda electoral comenzó el viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período, estará prohibido realizar actos de campaña y proselitismo.



Además, a partir de ayer a las 20 se prohibió la venta de alcohol y la realización de eventos sociales, culturales y deportivos que sean de gran concurrencia, hasta las 21 de hoy.



Es importante destacar que desde el martes la fuerza provincial inició la distribución y custodia de las urnas que fueron entregadas en más de 454 escuelas donde se llevó a cabo la votación.



Resguardo en establecimientos



Además, se reforzará la seguridad en los lugares de votación y en las sedes del correo. También se intensificará el patrullaje en todos los municipios para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral y prevenir cualquier incumplimiento de las normas establecidas por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal.



Adicionalmente, desde los Centros de Coordinación Operativa se llevarán a cabo vigilancias virtuales utilizando el sistema de monitoreo del 911, el cual está disponible en diferentes localidades de la provincia. Asimismo, las comisarías expedirán certificados de no sufragio a aquellos ciudadanos que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia, según lo establecido en el documento nacional de identidad.



Una vez finalizados los comicios, se procederá al traslado de las urnas al Palacio de Justicia de la provincia, donde se realizará el conteo final de votos bajo estrictas medidas de seguridad. Este despliegue de seguridad fue planificado en las quince unidades regionales que conforman la provincia, y se inició el lunes con la asignación de recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar la seguridad en todo el proceso electoral.



Veda electoral



Por otro lado, a partir del viernes desde la 8 se prohíbe el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades. Desde entonces y hasta las 21 de hoy, es decir, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas realizarlas.



La veda electoral durará todo el fin de semana -viernes y sábado incluido-. Entre las actividades que se prohíben hacer se encuentra: la realización de actos públicos de campaña; se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios.



También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular. Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 de hoy. La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.



La portación de armas está prohibida durante la veda electoral. Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.



Por otro lado, quienes violen la veda electoral podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para aquellos que violan la veda dependen del incumplimiento en el que incurran.

Colectivos urbanos gratis para trasladarse a centros de votación

Hoy habrá colectivos urbanos, suburbanos e interurbanos gratis para trasladarse durante todo el día. Foto: archivo

Durante las elecciones de hoy, “los ciudadanos que se trasladen para emitir su voto podrán hacerlo gratuitamente en transporte público tanto para servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de la provincia para las empresas que cuenten con modalidad de boleto electrónico”, informó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.



De esta manera, Misiones se adhiere a lo dispuesto por la Nación, de facilitar al ciudadano a trasladarse en los lugares de votación. “Esta medida se complementa y comprende a las empresas alcanzadas por la Resolución N° 435/2023 del Ministerio de Transporte de la Nación y Decreto Provincial N° 1273/ 2023”, detalló el funcionario.



En forma previa el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Diego Giuliano, estableció a través de la resolución 435/2023 la gratuidad para todo el transporte urbano ferroviario y automotor de jurisdicción nacional durante la jornada electoral del domingo 22 de octubre. Además, brindó la posibilidad de adhesión a las provincias, como lo hizo la tierra colorada.



Controles



Por otro lado, quienes perciban el cobro del pasaje durante este domingo pueden realizar la denuncia de manera virtual en control.cnrt.gob.ar o en la línea telefónica gratuita de CNRT al 0800-333-0300.



En este marco, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo del Ministerio de Transporte de la Nación, fiscalizará el cumplimiento de la frecuencia de los servicios urbanos de colectivos, según lo establecido en la Resolución 435/2023. Además, recuerda sus canales de denuncia para los casos donde se haya cobrado el pasaje durante dicho día.



Con el objetivo de facilitar el traslado de los ciudadanos en trenes y colectivos para que puedan ejercer su deber cívico y garantizar la mayor concurrencia a las elecciones, el Ministerio de Transporte resolvió la gratuidad del transporte público de jurisdicción nacional y del transporte público de 21 provincias y Caba.



Los ciudadanos que perciban el cobro del pasaje deberán indicar el número de línea, el lugar donde tomó el colectivo y en caso de tener la tarjeta Sube registrada adjuntar una captura de los datos del viaje realizado.



Las empresas que incumplan pueden ser sancionadas, según lo establece el “Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998”, por violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en servicios públicos de transporte urbano de pasajeros.

