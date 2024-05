Demichelis habló tras clasificar al Mundial de Clubes: “Es un logro por el que todos deben estar contentos” | El Territorio

El técnico de River también destacó la evolución que tuvo el equipo desde el año pasado.

miércoles 15 de mayo de 2024 | 9:45hs.

El triunfo por 2-0 que River consiguió frente a Libertad por la Copa Libertadores le permitió pasar de ronda en el torneo continental y clasificar para el Mundial de Clubes 2025. Después del partido el técnico millonario Martín Demichelis habló en conferencia de prensa sobre el rendimiento de sus dirigidos.

“Hicimos un partido serio aunque quizá no se reflejó esa supremacía. Sobre todo en el segundo tiempo, obligados desde las matemáticas, ellos salieron un poco más a hacernos un partido de igual a igual. Nosotros defendimos bien y fuimos contundentes. Pero podríamos haber convertido alguna chance más. Y el haber entrado al Mundial de Clubes es un logro institucional por el que todos deben estar contentos”, analizó el técnico.

“Estamos felices de haber logrado el objetivo a una fecha del final, hemos evolucionado respecto del año pasado, cuando estuvimos obligados a ganar los dos últimos partidos para avanzar. Este año lo hemos hecho mejor en la fase de grupos”, agregó Demichelis.

Durante la rueda de prensa también le preguntaron sobre cómo reaccionó por los silbidos y a los aplausos que recibió en el partido contra Central Córdoba por el torneo local. “Ya me expresé respecto a los silbidos. Hoy la gente nos apoyó de principio a final, los jugadores sienten mucho la sinergia entre equipo e hinchada; con el estadio apoyando es mucho más fácil para ellos. Estoy muy agradecido por los saludos y los apoyos. Ojalá sean más los partidos que ganemos y juguemos bien. Si el equipo anda bien, la gente va a seguir viniendo contenta al estadio”, destacó.

Dos delanteros que le ponen presión a Demichelis

Tener delanteros con buenos rendimientos es muy necesario para cualquier equipo. Y en el presente riverplatense, Claudio el Diablito Echeverri y Miguel Borja son dos cartas de victoria para el cuerpo técnico, por lo que Demichelis habló sobre el desempeño que tuvieron los dos jugadores.

“No suelo hablar de los árbitros, no me preparé para ser árbitro, pero conozco el reglamento. A Claudio se lo castigó mucho hoy, cuando gira es muy desequilibrante y creo que no lo protegieron bien desde lo arbitral. Por suerte terminó sano”, remarcó lanzando un llamado de atención a Conmebol.

En cuanto al atacante colombiano señaló: “La clave es el trabajo, arrancó muy bien el año. Miguel es un jugador que aporta muchísimo gol, había que mimarlo un poco para que sintiera la confianza que necesita. Se lo ganó, arrancó el año con la incertidumbre de si iba a ser titular o suplente, pero entrenando bien, sintiéndose bien, sabíamos que iba a ser muy importante para el grupo. La característica de él está a la vista. Ojalá que no se relaje, él nos va a ayudar a ser mejores”.