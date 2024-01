Trump se impone en New Hampshire y avanza firme en su candidatura

miércoles 24 de enero de 2024 | 8:54hs.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump obtenía hoy un nuevo triunfo en los comicios primarios de su Partido Republicano y consolidaba su avance hacia la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre próximo, informó la prensa local. Trump se imponía a la exembajadora Nikki Haley con 54,2% a 44,3% de los votos cuando se había computado 19% del escrutinio en el estado New Hampshire, en el noreste del país, según las televisoras estadounidenses CNN y NBC News.

Favorito desde hace meses según todas las encuestas, Trump también había triunfado la semana pasada en el estado Iowa, en la primera elección del proceso de primarias republicanas y la única previa a las de hoy. Además, este fin de semana tuvo un inesperado espaldarazo con la renuncia del otro competidor, el gobernador del estado sureño Florida, Ron DeSantis.

Hasta ahora, todos los candidatos que obtuvieron la nominación presidencial republicana lo hicieron luego de ganar las internas de los dos primeros estados en los que se vota históricamente, Iowa y New Hampshire. Horas antes de la votación, Trump llamó a sus seguidores a movilizarse y votar para “ganar por un gran margen”. “Ahora quedan dos personas, y creo que una se irá probablemente mañana”, había dicho anoche el expresidente en un acto en New Hampshire.

El exjefe de la Casa Blanca aventajaba a Haley por cerca de 20 puntos porcentuales en los sondeos para esta segunda primaria, a pesar de que afronta varios juicios penales, incluido uno en el que está acusado de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que de todos modos perdió ante el demócrata Joe Biden.

Mientras tanto, Haley rechazó la presión que podría significar el favoritismo de su competidor: “En Estados Unidos tenemos elecciones, no coronaciones”, y las primarias “siempre fueron una maratón y no un sprint”, dijo hoy, más temprano en Hampton, una pequeña localidad de New Hampshire.

Quien fuera embajadora ante la ONU durante el mandato presidencial de Trump agregó que confiaba en obtener “un buen resultado en New Hampshire” que la mantuviera en carrera para las primarias en su estado natal, Carolina del Sur, que se celebrarán el mes próximo, y para el “supermartes” de marzo. Sin embargo, la renuncia de DeSantis, que era considerado hasta hace poco como el principal competidor interno de Trump, redujo la batalla por la candidatura a un duelo aparentemente muy desigual.

Trump cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa con una enorme ventaja sobre DeSantis (segundo) y Haley (tercera). Varios analistas especulaban con que si el exmandatario de 77 años arrasaba hoy en New Hampshire, se multiplicarían sus posibilidades de volver a enfrentarse en noviembre con Biden.

Pero Haley, de 52 años, todavía tendría chances si reducía hoy la distancia que auguraban las encuestas o, mucho más, si ganaba. Trump viajó desde Nueva York, donde debía comparecer en un juicio por difamación -que fue aplazado por un posible caso de coronavirus de un miembro del jurado-, a New Hampshire, donde participó anoche de un mitin.

“Mañana vamos a ganar New Hampshire y luego vamos a derrotar al canalla Joe Biden y vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”, dijo entre aplausos de seguidores enardecidos en la ciudad de Laconia. Los exprecandidatos presidenciales republicanos Vivek Ramaswamy, Doug Burgum y Tim Scott subieron al estrado para pedir el voto para él en las primarias y en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Últimamente, Trump redobló sus ataques contra Haley, a la que calificó de “no suficientemente inteligente” y de “globalista”. Haley también arremetió contra Trump, al poner en entredicho su capacidad mental por haberla confundido con la veterana dirigente demócrata Nancy Pelosi. “Sencillamente, no está al mismo nivel que en 2016; creo que estamos viendo algo de ese declive, pero, más que eso, lo que diré se centra en el hecho de que, sin importar de qué se trate, el caos lo persigue”, dijo a la televisora CBS.

Mientras tanto, Biden, ausente, se imponía holgadamente en las primarias del Partido Demócrata, celebradas también hoy en New Hampshire. El jefe de la Casa Blanca reunía 72,7% de los votos contra 16,8% del congresista Dean Phillips y 4% de la escritora Marianne Williamson, según los primeros cómputos oficiales.

Biden, que encabezó hoy un acto de campaña en Manassas, Virginia, cerca de Washington, permaneció lejos de New Hampshire porque su nombre no figuró en las boletas, debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y el Partido Demócrata.

No obstante, parecía haber sido efectiva la recomendación de su equipo de campaña a sus seguidores de que escribieran el nombre del mandatarios en las boletas, a fin de votar por él y no por Phillips o Williamson. En el acto en Manassas, Biden puso énfasis en su intención de garantizar el derecho al aborto, al advertir que vetará cualquier prohibición que eventualmente sancione el Congreso. “Mientras tenga el poder de Presidencia, si el Congreso aprobara una prohibición nacional del aborto, la vetaré”, dijo el mandatario, acompañado en el estrado por la vicepresidenta Kamala Harris.