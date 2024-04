Herrera Ahuad anticipa la forma en la que encarará el año legislativo | El Territorio

Trabajará con el Ejecutivo en dos frentes, en temas de urgencia y en lo importante. El área social tendrá especial atención. Detalla algunos aportes en el Norte Grande

sábado 27 de abril de 2024 | 5:05hs.

Oscar Herrera Ahuad es presidente de la Cámara de Diputados.

El miércoles 1 de mayo se dará inicio formal al período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Misiones. Tras la habitual apertura con el discurso del gobernador Hugo Passalacqua, comenzará el año legislativo bajo la presidencia de Oscar Herrera Ahuad.



Cargando la experiencia de haber estado al frente del Ejecutivo Provincial, Herrera Ahuad destaca que se lleva a cabo en la administración provincial “una agenda importante, en un tiempo diferente para la Argentina en la política macroeconómica”.



Destaca, en entrevista televisiva en Meta Data, que se emite los viernes a las 21 por Somos Posadas, algunas acciones importantes encaradas en Misiones, como “la política educativa, la política sanitaria. Misiones ha sido pionera en leyes que hace al fortalecimiento de todas las políticas de Estado; justamente lo que se discute en este momento es un Estado presente o un Estado no tan presente o un Estado que directamente no esté; Misiones es una provincia de un Estado presente, que acompaña”.



Por eso afirma que la Provincia “tiene justamente apalancamiento con las diferentes políticas del Estado, sin desmerecer la actividad que hemos llevado sinergia con el sector privado; por eso, Misiones es una de las pocas provincias en Argentina, sacando las grandes provincias y las grandes ciudades, que tiene invertido el mapa, porque tiene más empleados privados que empleados públicos. Esto tiene que ver con la fortaleza de la pequeña y mediana industria, de la política pública que puso en la agenda, la economía del conocimiento con empresas startup que se están instalando en la provincia”.



Antes de abordar la actividad legislativa, ¿qué impresión le dejó la marcha en defensa de la educación pública en el país?

Salir en defensa de los derechos de la educación pública, sobre todo aquellos que tuvimos la oportunidad de formarnos y de estudiar en la universidad pública, marca el camino que quiere la sociedad argentina. Yo tengo mi hija también formándose en una universidad pública. Ya no es sólo en lo que hace a la educación superior, porque también vimos movimientos estudiantiles de secundarias, docentes, creo que es un momento importante para la sociedad. Llega un momento en que es el sistema educativo el que converge entre lo público y lo privado. Recuerdo que esta provincia 20 a 30 años atrás contaba solamente con la educación pública y sin posibilidades de las unidades formativas académicas que tenemos hoy en Misiones.



Entonces, en mi caso, para estudiar medicina tenía que irme a Corrientes. Hoy, la oferta académica formativa en medicina la tenemos en la provincia, como también la formación de abogados, de arquitectos, de ingenieros. En una provincia como la nuestra, donde más del 40% de la población es menor de 18 años, el eje transversal que cruza a todos es la educación superior más allá de que sea pública o privada.



¿Qué políticas legislativas pretenden llevar a cabo en este período?

Claramente la política legislativa que nosotros llevamos adelante tiene que ver con lo urgente y lo importante. Uno dice ‘bueno, qué puede haber de urgente en la tarea legislativa’, pero a veces hay cuestiones que hacen a decisiones que toma el Ejecutivo Provincial o el Ejecutivo Nacional que se validan en las diferentes cámaras y en el caso nuestro, en la Cámara de Diputados la intervención para lo que es trabajar en un modelo que sea persistente en el tiempo. Por ejemplo, que garantice la actividad yerbatera como un Instituto Misionero de la Yerba Mate es fundamental. Eso es una cuestión urgente que está tratando la Cámara, pero también tenemos cuestiones que son no urgentes, pero sí son importantes, como muchas leyes que hoy son protectoras y que cuidan los derechos, por ejemplo, la ley del Boleto Educativo Gratuito. Es una ley que quizás se hizo en su momento como algo importante, no urgente, pero que hoy se transforma en algo fundamental para poder sostener la educación como también el Boleto Oncológico; cuando hoy se discute si la medicación oncológica llega o no, a quién debe estar prescrita, las áreas de la previsión, etcétera.



En Argentina las prepagas aumentaron mucho y al renunciar mucha gente a esas prepagas, se vuelcan a los hospitales públicos. Por eso, tener una ley de Boleto Oncológico que alivie un poco a una persona que tiene un cáncer para poder hacer su tratamiento es una política pública muy importante y muestra un Estado presente. Pues bien, en todas esas cuestiones vamos trabajando y tenemos un año legislativo muy interesante. Muy interesante porque no sólo engloba a la provincia, sino que también hoy ya tenemos participación en el Norte Grande Federal, que es un lugar interesante para poder conocer las experiencias de otras provincias. Por ejemplo, el tema del tabaco. Es importante estar en la mesa de trabajo y de la negociación para tratar de resolver esos problemas.



Con la experiencia de haber sido gobernador y ahora estar presidiendo la Legislatura, ¿cuáles son las normativas a las que pretenden darles impulso en el arranque del año legislativo?

Hay varias líneas. Primero vamos a darle una fuerte impronta a la protección y cuidado del área social, que es la más compleja en este momento y requiere una atención muy especial. En estos días estuvimos trabajando muy fuerte con el área de discapacidad. Estamos trabajando en los procesos inclusivos, en tratar de que los derechos de las personas discapacitadas no sean vulnerados en los diferentes niveles, porque muchas veces también en el nombre de la desregulación se toman decisiones en las que se incluyen a personas discapacitadas.



Si bien hoy lo hace el Estado provincial, queremos darle también la posibilidad a que el sector privado pueda trabajar con los deportistas de alto rendimiento. También estamos trabajando en otras áreas que hacen al sector productivo de la mediana empresa y del pequeño productor. Hay muchas leyes que vienen de períodos anteriores y son muy interesantes. Entonces vamos en conjunto con las necesidades del Ejecutivo y trabajando en los dos frentes, en lo urgente y en lo importante.