"Me interesa aprender sobre cirugías transgénero para poder aplicarlo en mi país" | El Territorio

Ankita Jawanjal (31) llegó a Posadas desde India a principios de abril para formarse con los profesionales de Cirugía Plástica del Hospital Madariaga. Destacó la organización del servicio, su enfoque holístico y la inclusión entre compañeros.

jueves 09 de mayo de 2024 | 5:00hs.

Ankita es médica y busca profundizar sus conocimientos en cirugía plástica en el Madariaga. // Fotos: Marcelo Rodríguez

Ankita Jawanjal (31) llegó a Posadas desde India a principios de abril para formarse con los profesionales de Cirugía Plástica del Hospital Madariaga. Proveniente de Mumbai, la médica terminó su residencia en Cirugía Plástica en diciembre del año pasado y obtuvo una beca de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) para aprender junto a un equipo profesional durante tres meses. De todas las opciones disponibles, eligió Posadas por el enfoque integral ya que no se centran solamente en la cirugía sino en el bienestar del paciente. A su vez, es uno de los pocos nosocomios que realizan cirugías transgenero por lo que le gustaría aprender más para aplicar en su país.

“Acá hay distintos tratamientos para personas con pérdida masiva de peso porque se trata del contorno corporal. Hacen reconstrucción mamaria para pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Hacen rinoplastias, se hace tratamiento de quemados y secuelas dentro de todo ese tipo de patologías. Por todo eso decidí venir a Posadas”, detalló la profesional.

En esa línea, sostuvo que el Hospital Madariaga tiene un nivel muy grande de excelencia y tiene un sistema muy organizado y personalizado para cada paciente. Según resaltó, existe un plan para cada consultante y todos los días realizan una ronda donde se discuten los abordajes y cada paciente tiene prioridad en la atención.

“Tal como lo ví en la clínica privada del doctor Abrile, los pacientes reciben la misma calidad de atención tanto en el sector público como en el privado. La calidad de la atención es muy buena incluso mejor que en la India. Todos merecen tener un buen cuerpo y sentirse bien con eso. Si se le cae la piel a alguien se debe tratar porque eso afecta mentalmente, tiene un gran impacto en la psiquis. Además todo se debe hacer con el fin de mejorar la calidad de vida de una persona. En la India las cirugías de contorno corporal y otras relacionadas a la estética se consideran una cuestión de vanidad”, expresó Ankita.

Asimismo, hizo hincapié en el sistema de Salud Pública, su estandarización y su organización. “Estoy interesada en hacer cirugías transgénero, porque eso es algo que está sucediendo en mi país también. Hay muchas cirugías transgénero y todos los profesionales del servicio lo hacen regularmente aquí y tienen más experiencia de la que me gustaría aprender. En mi país también está creciendo la obesidad y hay que tener herramientas para intervenir en estos casos”, dijo la médica del extranjero.

En sintonía, dijo que no se debe juzgar las elecciones y decisiones que otras personas tomen sobre su cuerpo. Cómo médica cirujana, mencionó que si alguna intervención quirúrgica le hace feliz al paciente su papel como profesional ha sido cumplido.

“No solo en cuanto a la funcionalidad, si alguien tiene cáncer las cirugías pueden salvar la vida y por otra lado, las cirugías plásticas pueden mejorar la calidad de vida. Te sientes como si quisieras vivir y esa es la diferencia. Creo que hay que mejorar el concepto que se tiene mundialmente sobre todo lo que sea estético o que el verse mejor no sea una vanidad.

Nosotros apuntamos a una cirugía plástica reconstructiva para mejorar la calidad de vida de las personas porque nadie debería estar inseguro de sí mismo. Si una persona está 100% bien de salud pero no está a gusto con su físico, debería tener la posibilidad de sentirse bien”, señaló en cuanto a los estigmas que se tiene sobre las cirugías estéticas.

Por su parte, destacó el buen compañerismo del equipo de residentes y médicos del Madariaga que desde el primer momento la trataron de incluir, ya sea hablando en inglés o traduciendo lo que ella no entendía. Además, no solamente le acompaña dentro del hospital sino que también le invitan a hacer actividades fuera del ámbito de la salud.

“La ciudad es hermosa, me encanta la Costanera y la gente es muy amable, hasta ahora nadie ha intentado tomar ventaja de mí al ser extranjera y conocer poco la lengua. En general todos son muy amables y me ayudan todo el tiempo”, finalizó Ankita.

De Santa Cruz a la tierra colorada

De igual forma, el equipo de residentes de Cirugía Plástica del Madariaga se nutre de profesionales de distintas ciudades. Tal es el caso de Gisela Aranda, quien vino a especializarse a Misiones en el año 2017. Primeramente hizo la residencia de Cirugía General en el hospital de Eldorado pero al tener mucho contacto con el área de Cirugía Plástica y Reconstructiva, decidió seguir la formación.

“Al igual que Ankita no creo que todo lo referido a la estética sea algo de la vanidad, siempre apuntamos a mejorar la calidad de vida de las personas y ese es uno de mis objetivos. Finalizo en el mes de septiembre la residencia y tengo la posibilidad de irme a trabajar en la ciudad de Eldorado porque sabemos que las necesidades de la provincia mayormente en el Centro y Norte son muy demandantes “, indicó la médica.

Según relató, a los 17 años salió de su ciudad natal para estudiar medicina en Cuba. En La Habana estuvo dos años y los cuatro años siguientes estuvo en la ciudad de Villa Clara. “Durante la residencia en cirugía plástica nos impulsan académicamente a superarnos lo que nos ha llevado a presentar trabajos en nuestras experiencias durante la residencia en ciudades de Estados Unidos. También hemos presentado trabajo en Brasil y también a nivel país hemos representado al servicio en las jornadas interuniversitarias en la ciudad de Córdoba”, detalló.

En simultáneo, hizo hincapié en la importancia de contar con un Hospital Escuela que permite que personas de distintas partes del mundo puedan formarse. Según explicó, se trata de un sistema de salud muy organizado para que los interesados puedan aprender e involucrarse.

“Cuando pasás al tercer año es en donde te da la oportunidad de elegir y decir qué te interesa más para que puedas tener acceso a más de esos procedimientos. Si bien es mucho más abarcativa la especialidad, tenés que enfocarse en lo que vos consideras más interesante. Me siento agradecida y he aprendido muchísimo la relación médico-paciente y agradezco toda la participación que me ha dado a lo largo de mi experiencia”, cerró.





Cada vez hay más demanda en el Servicio de Cirugía Plástica en el Madariaga





El Hospital Madariaga realiza unas 2.000 intervenciones quirúrgicas al año a través del Servicio de Cirugía Plástica. Con una formación organizada y de calidad, varios residentes lograron concursar y ganar premios tanto a nivel nacional como internacional, así como muchos extranjeros eligen venir a aprender con los médicos del Hospital Escuela.

En este sentido el responsable del servicio, Gustavo Abrile, contó que ya tuvieron ocho generaciones de cirujanos plásticos formados en el Hospital. “Afortunadamente de esos ocho, cinco se quedaron aquí en la provincia, o sea que eso es lo que anhelamos, formar recursos humanos que queden en la provincia y que queden dentro de lo que es la esfera de salud pública”.

A su vez, detalló que tres ex-residentes trabajan en el Parque de la Salud y dos que están en Eldorado. Próximamente tres residentes estarán terminando la especialización y uno de ellos se quedará en el Parque de la Salud, mientras que otros dos se irán a Eldorado.

De los profesionales que ya se formaron como cirujanos plásticos en el Madariaga, dos desempeñan la profesión en Formosa y uno en Salta. De esta manera, el Servicio no solo forma a profesionales para Misiones sino también para otras provincias argentinas.

En esta línea, Abrile comentó que el objetivo es seguir formando a más profesionales para que puedan cubrir los distintos hospitales como el de Oberá y San Vicente, que tienen estructuras nuevas y falta recurso humano.

“Lo importante también es que todos nuestros residentes están participando en diferentes actividades no solo nacionales sino internacionales, lo que ha hecho que el año pasado hayan ganado cuatro concursos de residentes de diferentes lugares, tanto dentro de lo que es la esfera de la Nación como en el exterior”, detalló el jefe de Cirugía Plástica.

Asimismo agregó que los residentes participaron en congresos internacionales y hay un feedback permanente académico. “Ahora con esta incorporación desde este año de fellows o rotantes que vienen del exterior por tres meses, es interesante porque ellos vienen a aprender muchas cosas que ellos no hacen en sus lugares de origen, y que después las llevan, llevan la experiencia que han hecho aquí”.

Además, expresó que esto es una forma de dar a conocer el Hospital, la ciudad y la provincia. Esto hizo que la labor del equipo se conozca no solamente en Buenos Aires sino también a lo largo del mundo como en el caso de Ankita Jawanjal, quien es médica especializada en cirugía plástica y llegó hace un mes de la India para aprender junto al grupo de cirugía del Madariaga.

“Estoy muy orgulloso del recurso humano que nosotros estamos formando, afortunadamente el 70% queda en la provincia. Para el Estado es positivo porque la inversión que hizo la retiene y para nosotros es una línea de trabajo que se va a ir trasladando a los lugares que ellos vayan”, sostuvo el especialista.

En este marco, hay un crecimiento de la demanda cada vez mayor. Cuando empezó el servicio hace 13 años, tenían un promedio de 300 cirugías anuales mientras que en la actualidad superan las 2.000 intervenciones quirúrgicas anuales y siguen creciendo.

“Llevo muchos años en mi especialidad, en total son unos 27 años y hoy por hoy me animo a decir con orgullo que divido el 50 y 50 por ciento. Estoy en el hospital porque me gusta, me apasiona, me permite hacer muchas cosas interesantes y fundamentalmente es interactuar con un recurso humano joven y estoy en mi práctica privada haciendo lo que también me gusta”, puntualizó Abrile.

Por último, hizo un llamado de atención para que las personas no se informen solamente a través de las redes sociales sino que busquen referencias comprobables de los profesionales en caso quieren hacer una intervención plástica.