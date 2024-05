“Estamos aceptando reducción de jornadas para evitar despidos” | El Territorio

Desde el sindicato de obreros de la madera Posadas, manifestaron su preocupación por la paralización de la economía. El sector de terciados está muy golpeado alertaron

jueves 09 de mayo de 2024 | 5:30hs.

Por la baja demanda, los aserraderos reducen la jornada laboral a sus empleados

El sindicato de obreros de la madera de Posadas informó que se adhirió al paro nacional, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que se está realizando en la fecha. El secretario general del gremio, Agustín Báez, resaltó que apoyan el reclamo con su presencia en la plaza 9 de julio para alertar del impacto económico en su sector. Contó a El Territorio que hay un gran número de afiliados que hoy están con jornada reducida, medida que aceptan para evitar los despidos por parte de las industrias que tienen muchas dificultades para comercializar sus productos.

“El sindicato de obreros de la industria de la madera de Posadas se adhiere al paro nacional y más que nada hemos hecho antes una asamblea con los trabajadores donde ellos nos han manifestado la situación que están atravesando”, explicó el directivo.

Y fundamentó el reclamo explicando que “es importante acompañar para que el gobierno pueda reveer todas las medidas que están tomando y que afectaron a los trabajadores. Así que esperamos que esta manifestación pueda ser amplia y contundente”.

Baez detalló que “Hay compañeros que por el hecho de estar estar parados en sus casas van a estar acompañándonos, así que nosotros desde el sindicato nos adherimos y vamos a estar en la plaza. Entendemos que también van a haber muchos compañeros que deben asistir a sus puestos de trabajo para no perder el trabajo ni el presentismo”.

No hay ventas

Baez apuntó que entre los rubros más afectados por la caída de la actividad económica, se encuentran las fábricas especializadas en la producción de laminados de madera. “Si el rubro terciado está parado y después hay empresas que nos han solicitado una reducción de jornada, nosotros hemos negociado que se pueda dar de esa manera para evitar despidos. Los compañeros entienden que el parate (económico) se siente ya que no hay ventas. Las jornadas reducidas no es lo que quisieramos negociar hoy como sindicato, pero la realidad nos obliga a tomar esta elección. Creemos que hoy es necesario priorizar que se mantengan todos los puestos de trabajo. Puede que esto se reactive en algún momento, por ahora no vemos esa posibilidad pero ojalá ocurra”, evaluó.