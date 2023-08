Economía circular también en el deporte: reparar, restaurar, reciclar y competir

domingo 27 de agosto de 2023 | 1:30hs.

La economía circular hace su anclaje en el deporte de manera inevitable. Su entrada triunfal se puede ver en las disciplinas deportivas y encuentra beneficios absolutos en cada paso que da hacia adelante. Con el contexto económico endeble del país a cuestas, reparar o reciclar los elementos deportivos resulta indispensable para generar oportunidades en aquellas personas que prefieren ahorrarse unos pesitos sin perder el fuego competitivo.



Desde el parchado de una pelota de fútbol, pasando por el arreglo de bicicletas, de botes y hasta el reciclaje de patines. Este informe buscará ahondar en historias que permitan contextualizar un 'boom' que siempre reflorece en contextos complicados, de crisis.





Según estudios, "la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido". Siguiendo está lógica, entonces, este abordaje está más vigente que nunca en Misiones.



Todo a tiro

Sin ir más lejos, en el Oeste de Posadas se encuentra el equipo de arquería del Capri. Allí el número de competidores va creciendo gracias a la renovación de las expectativas que le otorga la restauración de elementos valuados a precios exorbitantes.



Su instructor y guía, el maestro Juan Carlos "Talo" Giménez (76), dedica parte de su tiempo a la reparación de arcos y flechas para que los iniciantes puedan abordar los problemas pasajeros y no abandonen esta disciplina milenaria.





Los beneficios, entonces, permiten que la cadena 'amateur-profesional' no se rompa. Talo tiene su propio taller en el fondo de su casa y lo fue equipando con lo necesario para la puesta a puntos de las carcazas, el corte de las flechas y el armado de las cuerdas.



"Me ocupo de la reparación en la medida que consigo materiales que se fueron encareciendo. De hecho nos pudimos mantener en el tiempo porque tengo contacto con fábricas argentinas y de alguna manera lo vamos resolviendo", le dijo a El Territorio.



"Conseguimos plástico reforzado con resina sintética o fibra de vidrio para arreglar arcos que tienen fallas lógicas por el tiempo de uso o hasta cuerdas nuevas", agregó.



"Soy artesano en esto, pero nos manejamos con los medios que podemos. Mi taller está en casa y el compromiso es reparar todo lo que sea necesario para los iniciantes en el deporte; la mano de obra no se cobra pero si los materiales. Lo hacemos para fomentar el tiro", cerró.





El precio de un arco semiprofesional ronda los dos mil dólares, mientras que uno profesional puede alcanzar los 3.500 dólares; en tanto que las fechas tienen costos de 200 a 750 dólares cada una.



Sin dudas que la inversión tiene que ser importante para aquellos interesados y en el club posadeño los iniciantes están respaldados gracias al trabajo de unos pocos.



Este espíritu se expande en todas las narraciones que vienen a continuación. Porque una segunda mano a veces es hasta más satisfactoria que la primera.

