“Martín supo crecer paso a paso e hizo una carrera espectacular”

domingo 06 de agosto de 2023 | 8:00hs.

Para Gustavo Verón no fueun partido más. Del otro lado de la pantalla estaba un misionero con la camiseta de Los Pumas. Martín Bogado daba sus primeros pasos con la camiseta argentina y eso para otro Puma tiene un mérito enorme y el valor agregado de que sea otro misionero.



En 1997, Verón jugó con la camiseta argentina. Tuvieron que pasar 26 años para que otro rugbier de la Tierra Colorada llegue a Los Pumas y por eso el ex wing de Rowing, hoy Capri, valoró lo que logró Bogado ayer ante Sudáfrica.



“Martín nos está representando a los misioneros. Está representando a la Argentina, pero sobre todo a los misioneros, que nos encanta este deporte”, arrancó Verón.



“Vestir la camiseta argentina es algo único. Lo sentís cuando te avisan que vas a jugar un partido así, pero en ese momento no te das cuenta. Al otro día o a las semanas entendés al lugar al que se llegó”, aseguró.



“Nuestro representante hoy en Los Pumas es Martín, un chico excepcional como persona y como jugador. Supo crecer paso a paso e hizo una carrera espectacular, que pocos la hicieron acá en Misiones y en Argentina. Está pegando unos saltos de calidad enormes y creo que no tiene techo todavía”, analizó el Puma 548 de la historia argentina.



El lunes se dará a conocer la lista de 33 jugadores que irán a la Copa del Mundo y Verón deseó que “se dé la convocatoria que todos estamos esperando”. “Sería un segundo paso hacia el Mundial y si no se da, se va a dar en su momento”, agregó.



“Nos sentimos orgullosos y creo que él también se va a sentir orgulloso de representarnos a los misioneros”, indicó el hombre identificado con Capri, pero que ayer también festejó el debut de Bogado, un nacido en Centro de Cazadores.

Verón siguió de cerca los movimientos de Bogado frente a Sudáfrica. Foto: Gianella Perotti

