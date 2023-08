Para toda la vida

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Martín Bogado escribió ayer una de las páginas doradas de su carrera. El misionero debutó con Los Pumas, nada más y nada menos que ante Sudáfrica, campeón del mundo y en el mítico estadio José Amalfitani.



El posadeño se convirtió en el tercer rubgier de la Tierra Colorada en jugar con la celeste y blanca, detrás de Martín Palou (dos caps en 1996) y Gustavo Verón (un test match en 1997).



El fullback nacido en Centro de Cazadores tuvo su estreno en el conjunto nacional, que perdió frente a Sudáfrica por 24-13 en una actuación que marcó la despedida del equipo del país antes del Mundial Francia, que comenzará el mes que viene.



El encuentro amistoso se jugó en el estadio de Vélez frente a una multitud y tuvo un parcial favorable para Los Pumas de 10-3.



Los Springboks sumaron su segundo éxito seguido ante los argentinos, a quienes vencieron el sábado anterior en Johannesburgo (22-2) en la tercera y última fecha del Rugby Championship.



Los Pumas marcaron un try en el primer tiempo por intermedio del medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou. Emiliano Boffelli sumó dos penales y una conversión.



Sudáfrica marcó dos tries en el segundo tiempo conquistados por Makazone Mapimpi y Canan Moddie. Manie Libbok anotó cuatro penales y una conversión.



El equipo argentino no pudo jugarle de igual a igual los campeones del mundo ya que sólo atinó a tacklear y retroceder ante los embates del rival, que con el dominio de las formaciones fijas y móviles redondeó un justo y claro triunfo.



En el inicio del encuentro, el centro Santiago Chocobares se golpeó la cabeza contra la rodilla de Manie Libbok y por el protocolo de contusión fue reemplazado por Matías Moroni.



Después de un inicio favorable a Sudáfrica, Los Pumas marcaron su único try en el primer ataque gracias al mendocino Bertranou, tras jugar rápido un penal a cinco yardas del ingoal sudafricano



Sin contar con muchas oportunidades, solamente a puro tackle y con orden en defensa, Los Pumas sumaron a través de un nuevo penal convertido por Boffelli para alcanzar un parcial favorable de 10-3.

El posadeño Martín Bogado la pelea en el aire ante los gigantes sudafricanos que impusieron su poderío físico. Foto: AP

En el inicio de la segunda parte, Sudáfrica aprovechó la desconcentración de los argentinos y con un jugador menos logró marcar dos tries, el primero conseguido por Makazole Mapimpi en un ataque por el lado izquierdo.



Cuatro minutos más tarde llegó la segunda conquista sudafricana a la salida de un ruck. Libbok habilitó con una patada y Canan Moodie apoyó sin oposición para pasar al frente por 15-10.



El tanteador se modificó con los penales convertidos por Boffelli y Libbok para dejar le parcial de 18-13.



En los últimos 20 minutos, Los Pumas dejaron una sensación de falta de juego colectivo ya que nunca estuvieron en partido. La indisciplina, el desorden, las distracciones le costaron los tries de una deslucida despedida ante el público argentino.



Martín Bogado jugó hasta los 23 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tomás Albornoz.



El lunes, a las 12, el entrenador argentino, el australiano Michael Cheika, dará a conocer la lista de 33 jugadores que viajarán rumbo a Europa para disputar la Copa del Mundo.



El conjunto nacional tendrá entrenamientos en Portugal y España, donde jugará ante la selección local su último amistoso antes de viajar rumbo a Francia, para disputar el Mundial, que comenzará el 8 de septiembre.

100

Agustín Creevy se metió en la historia grande del rugby argentino al ser el primer jugador que alcanzó los 100 caps con Los Pumas. Reemplazó a Julián Montoya y llegó al centenar de encuentros con la camiseta albiceleste.

“Supo crecer paso a paso e hizo una carrera espectacular”