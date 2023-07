domingo 23 de julio de 2023 | 6:05hs.

Alicia Viana se define como una persona amante del hockey que deja todo para poder practicar este deporte. Y cuando decimos todo se lo podría tomar casi de forma literal. Es que Alicia hace un gran sacrificio personal y económico para poder defender los colores de Cazadoras Blanco, el equipo de Centro de Cazadores con el cual participa en el torneo de las Mami’s Hockey de Misiones.

Al ocupar el puesto de arquera, Alicia requiere la protección necesaria y todo ese combo conlleva un gran esfuerzo económico que tanto ella como sus compañeras de equipo intentan sacar adelante.

Los arqueros deben utilizar equipo protector completo, compuesto como mínimo por un casco protector, pads y kickers. Todo el set tiene un alto valor superior a los 200 mil pesos, una cifra bastante elevada para una persona que realiza un deporte amateur.

“Trabajamos a pulmón porque nadie nos regala nada, le pedimos auspicios a todo el mundo para poder conseguir el set de arquera. Si bien ya conseguí todos los accesorios de protección, todavía no pudimos comprar el palo”, le contó Alicia Viana a El Territorio.

“Lleva mucho trabajo, venta de rifas, pastafrola, lo que se te ocurra. Y al que te mira lindo le pedís un 10 mil para comprar el set. Además de eso tenés que pagar el club, hacerte socia, comprar la indumentaria. Somos una familia, vivimos por y para el hockey. Hacemos empanadas, locro, pastelitos, vendemos ropa, lo que se nos ocurra”, comentó Alicia, quien comenzó a jugar cuando tenía 28 años y nunca más dejó de lado este deporte.

Una vida junto al hockey

Alicia, quien tiene 56 años, lleva jugando al hockey casi 30 y se toma este deporte como una verdadera pasión. Una pasión que tiene un precio que ella está dispuesta a pagar.

“Para mí el hockey es todo. Cuando arranqué jugaba en cancha pero como no teníamos arquera me mandaron al arco. Yo no sabía atajar pero me dijeron ‘vos tratá de que la bocha no entre al arco’ y así empecé”, recordó sobre sus inicios en Club de Educación.

“Cuando tengo puesto el set de arquera me siento protegida porque no me duele nada. Siento que el arco es mi casa y tengo que cuidarlo para que no entre nadie. Fui a la psicóloga para que me enseñe a defender el arco y poder darle a mi equipo el mejor rendimiento. Amo el hockey”, finalizó.



Algunos costos del hockey

Para empezar hay que diferenciar entre el puesto de arquera y las jugadoras de cancha. De todos modos, todas las y los jugadores que quieran participar con un club tienen un gasto promedio que incluye cuota de socia individual, cuota familiar, inscripción en la Asociación Misionera de Hockey, cuota mensual y entrenadores. Todo esto suma aproximadamente unos 18 mil pesos al mes. Luego llega el momento de salir a la cancha. Allí, el puesto de arquera se lleva la parte más costosa de este deportes que incluye y set de protección y el palo de arquera. En promedio el set tiene un valor que puede ir desde los 200 mil hasta los 300 mil pesos. En tanto el palo cuesta entre 80 y 90 mil pesos. Para las jugadoras de campo, los palos tienen distintos valores según la calidad, pero arrancan a partir de los 35 mil pesos y pueden ir hasta los 150 mil. Además, un protector bucal cuesta aproximadamente 6 mil.

